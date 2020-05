Summit byl původně naplánován na letošní duben. Kvůli pandemii koronaviru ho ale Čína odložila.

Zemana kontaktoval podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka jeho čínský protějšek, telefonát trval asi půl hodiny. "Prezident republiky a prezident ČLR si vyměnili informace o situaci ve svých zemích v souvislosti s pandemií koronaviru a podpořili úsilí v boji s touto nemocí," uvedl mluvčí. Si podle něj poděkoval za poskytnutou humanitární pomoc, kterou do Číny Česko poslalo v únoru.

Mluvili spolu také o summitu 17+1, který se podle Ovčáčka pravděpodobně uskuteční na podzim tohoto roku. Zeman svou účast na něm potvrdil. Zároveň podle svého mluvčího poděkoval za pozvání na oficiální návštěvu Číny.

Zeman na začátku roku účast na summitu odmítl kvůli nedostatečným čínským investicím v České republice. Později Pražský hrad cestu připustil za podmínky, že se investice podaří dokončit. Nakonec český prezident s návštěvou souhlasil. Do Pekingu chtěl jet i přes situaci kolem šíření koronaviru. Čína se ale nakonec rozhodla summit odložit. Později Pražský hrad dal najevo, že prezident s cestou do Číny počítá, a to kvůli dodávkám ochranných pomůcek, které v zemí Česko nakupuje. Zeman za jejich dodání Číně již dříve opakovaně poděkoval.