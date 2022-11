„Miloš Zeman podle mě přemýšlí o tom, co do té doby prosazoval, a koriguje svůj kurz. Obrat to ale pro mě není, protože kdyby ho skutečně prodělal, musel by vyrazit pana Nejedlého z Pražského hradu,“ uvedl Fischer v rozhovoru pro Deník.

Prezident jako bezpečnostní riziko

V něm vysvětluje, proč chtěl loni aktivovat ústavní článek 66, jímž by prezident dočasně pozbyl své pravomoci. „Vedení Senátu tehdy pověřilo náš výbor, aby zkoumal pozadí útoku na muniční sklady ve Vrběticích. Po desítkách hodin strávených s aktéry z první linie jsme zjistili, že vláda Andreje Babiše konala, jak měla. Komu čest, tomu čest. Prezident ale v té době mlčel. A když po týdnu promluvil, podrazil autoritu vyšetřovatelů a hovořil o několika možných scénářích. Uváděl různé vyšetřovací verze ve chvíli, kdy policisté už všechny, kromě jediné pravdivé o útoku ruských agentů, dali k ledu,“ říká.

„Kladli jsme si otázku, jak je možné, že to pan prezident dělá. Buď to byl úmysl, což by byla vlastizrada, nebo mu vůbec nedocházelo, v jak vážné situaci země je a že jeho povinností bylo konat v souladu s vládou a loajálně vůči České republice. My jsme se rozhodli pro druhou variantu, neboť jsme se shodli na tom, že nebyl schopen vykonávat svůj úřad,“ míní Pavel Fischer.

Postup při jmenování premiéra

Objasňuje taktéž, jak by v prezidentské roli postupoval, kdyby kupříkladu v roce 2025 uspěly ve volbách hnutí ANO, SPD, Trikolóra a Přísaha: „Volič je suverén a rozhoduje. Je na politicích, aby jeho zadání respektovali. Kdyby to nedělali, vytvořili by podmínky pro vztek a nespokojenost, pro extremistické nálady. Nikdo by neměl dopředu říkat silná slova. Pokud by volič rozhodl tak, jak jste uvedla, je na moudrosti všech představitelů státu včetně prezidenta, aby hledali řešení, jež by neohrozilo naše spojenecké závazky v NATO a členství v EU.“

Dvořanství na Pražský hrad nepatří

Pavel Fischer byl šéfem politického odboru hradní kanceláře za Václava Havla. S touto zkušeností říká, že profesionalita na Pražském hradě je nezbytností. „Když se ale teď dívám na Pražský hrad, pozoruji tam určitý typ dvořanství. Jako by zaměstnanci přestávali být úředníky a stávali se součástí dvora kolem panovníka. Toto chování by se možná eliminovalo, kdyby se Kancelář prezidenta republiky přenesla do podhradí. Úředníci by tak sídlili v civilnějších prostorech, než jsou zlatem vykládané kanceláře. Hradní areál je prestižní místo, kde se mají odehrávat zásadní oficiální akce,“ dodává.

Přiblížil i svou prezidentskou vizi: „Pro mě je role prezidenta i ve schopnosti otevírat složitá témata, na něž nemusí mít názor, ale bude schopen kolem sebe vytvořit prostor, kde se budou i protikladné přístupy tříbit. Měl by umožnit lidem z polarizovaných táborů se potkat a věci si vyříkat.“

