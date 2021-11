V pátek v poledne měl prezident Miloš Zeman v Lánech jmenovat předsedu ODS Petra Fialu premiérem. Kvůli pozitivnímu testu na covid-19 a převozu zpět do Ústřední vojenské nemocnice se ale tento akt odložil. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček konstatoval, že „za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření” se tak stane v 11.00 hodin v neděli. Z nemocnice bude Zeman propuštěn v sobotu. Podle šéfa jeho lékařského konzilia Tomáše Zimy nemá žádné příznaky a cítí se dobře.

Miloš Zeman (vlevo) v nemocnici během hospitalizace. | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Byť je prodlení pouze dvoudenní, nabízí se otázka, proč prezident nemohl jmenovat Petra Fialu už dnes, a to písemně? Republikou zmítá pátá vlna pandemie a umírají lidé. Vláda Andreje Babiše v demisi nemá potřebnou sílu k razantním krokům a ani důvěru veřejnosti, která dala najevo, že chce, aby zemi řídil jiný tým. I proto by se pětikoaliční kabinet s jasnou většinou ve sněmovně měl ujmout otěží co nejdříve. Zdánlivě neexistuje jediný důvod otálet s aktem, který není nijak sporný. Tak jednoduché to ovšem není.