V pátek Ovčáček uvedl, že prezident je nemocen dva týdny. Na doporučení Zavorala v pátek hlasoval ve volbách přímo na zámku v Lánech a zrušil nedělní účast v debatě CNN Prima News. V neděli před odvozem do nemocnice jednal s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Nyní byl převezen do nemocnice na začátku povolebního vyjednávání o sestavení nové vlády. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ČTK v neděli řekl, že převoz prezidenta do nemocnice neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci. Uvedl, že prezident nyní potřebuje klid na léčbu, o jejím průběhu a délce rozhodnou lékaři. Vyzval média, aby projevila ohledně informací trpělivost.

Zeman byl do ÚVN převezen v neděli krátce po 13:00. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu nemá pacientův souhlas. Řekl, že lékaři přesně znají diagnózu, a jsou proto schopni přesně zacílit léčbu tak, jak má vypadat.

Prezident Miloš Zeman byl 10. 10. 2021 převezen do ÚVN v Praze. | Foto: Deník/Radek Cihla

Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana je stabilizovaný. ČTK to dnes sdělila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Jitka Zinke. V tiskové zprávě později uvedla, že o prezidenta pečuje tým zdravotníků specializovaných na intenzivní péči. Jeho léčebný plán stanovuje lékařské konzilium nemocnice složené ze specialistů na Zemanovy dílčí zdravotní problémy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.