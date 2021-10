Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře k rezignaci na funkci. Pokud tak Mynář neučiní, po aktivaci článku 66 by Babiš případné personální změny provedl sám, řekl serveru iDNES.cz.

Briefing vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře | Foto: ČTK

„Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ citoval iDNES.cz premiéra. ČTK Babiš potvrdil, že odpoledne se bude klub poslanců ANO zabývat schůzkou předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) s prezidentem minulý týden.