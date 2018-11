Zeman o pandě: Šéf zoo svádí svůj neúspěch na druhé. Hřib: Praha nemá co řešit

Prezident Miloš Zeman by se v Číně přimluvil za zapůjčení pandy velké do pražské zoo. Její ředitel Pavel Bobek ovšem podle hlavy státu se svým čínským partnerem vůbec nejednal. Zeman to ve čtvrtek večer řekl v televizi Barrandov.

Bobek ve středu uvedl, že Zeman svůj čínský protějšek o pandy nepožádal a pro Česko je nezískal. Nový pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v České televizi (ČT) uvedl, že pokud Zeman o pandy nepožádal, nemá Praha co řešit. Čína pandy velké do jiných států pouze zapůjčuje, využívá je v diplomacii. Smlouvy o zápůjčce podepisuje čínský prezident. Zvířata se tak dostanou do zoo jen v těch zemích, které mají s Čínou dobré vztahy. V Evropě se těmito šelmami mohou pochlubit například zahrady ve Vídni, Madridu, Edinburghu či francouzském Saint-Aignan. Ve volné přírodě žije už jen zhruba 1800 jedinců. ČTĚTE TAKÉ: Sen o pandách se rozplývá. Ředitel pražské zoo tvrdí, že o nich Zeman nejednal Zeman zdůraznil, že Bobek měl jednat se svým čínským partnerem. "Samozřejmě, že bych se rád přimluvil, pokud by toto jednání bylo neúspěšné, ale pokud vím, on ani nejednal," řekl prezident. "Zažil jsem tolik lidí, kteří omlouvali vlastní neschopnost tím, že svůj neúspěch sváděli na druhé, že pan Bobek není výjimkou," podotkl. Pandy budou možná nahrazeny medvědy pyskatými Bobek už dřív uvedl, že základním krokem je, aby hlava příslušného státu o pandy požádala čínského prezidenta. "My určitě neodmítáme umístění pandy do pražské zoo, ale v případě, že nebyl učiněn hlavní a primární krok, tedy že pan prezident nepožádal svůj čínský protějšek o zapůjčení pandy, tam my v zásadě nemáme co řešit," řekl v ČT Hřib. ČTĚTE TAKÉ: Nejdřív nový pavilon, potom pandy z Číny Pražská zoologická zahrady projekt expozice pand velkých a langurů čínských pozastavila před několika měsíci. "Prezident Zeman svůj čínský protějšek o pandy velké nepožádal a pro Českou republiku je nezískal. To jsou bohužel politické kroky, které nejsme schopni ovlivnit a bez nichž získání pand nepřipadá v úvahu," uvedl Bobek na facebooku. Zeman v rozhovoru s majitelem barrandovské televize Jaromírem Soukupem mimo jiné uvedl, že prezident tu není od toho, aby jednal o zvířatech. "Nechtějte od prezidenta, který má v Číně podporovat české exportéry, aby se zabýval každou maličkostí," dodal. Podle ředitele zoo je jen otázkou času, kdy bude projekt expozice s pandami velkými oficiálně ukončen. Důvodem je také to, že nové vedení hlavního města se s projektem neztotožňuje, napsal Bobek. Některé státy, které o pandy usilovaly, už Česko "předběhly", doplnil. Pandy mohou být podle Bobka v připravovaném pavilonu nahrazeny například medvědy pyskatými. ČTĚTE TAKÉ: Petříček dělá hrubé chyby, řekl Zeman. Omluví se za jeho rozhodnutí Orbánovi

Autor: ČTK