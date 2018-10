Zeman ocenil padlé vojáky: Máme-li civilizaci zachovat, je nutný boj s teroristy

Prezident Miloš Zeman dnes udělil nejvyšší počet vyznamenání za své působení ve funkci prezidenta republiky. Ocenil 41 osobností, loni jich bylo 39. Nejvíce státních vyznamenání bylo uděleno v roce 1998 první českým prezidentem Václavem Havlem. Jeho následník Václav Klaus uděloval pravidelně lehce nad 20 vyznamenání.

Předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Matka štábního praporčíka Martina Marcina převzala za syna Medaili Za hrdinství in memoriam.Foto: Denik / Martin Divíšek

In memoriam byli nejvyšším státním vyznamenáním Řádem bílého lva oceněni třeba někdejší československý premiér Antonín Švehla, zakladatel a první velitel protinacistické organizace Obrana národa generál Josef Bílý a další dva prvorepublikoví generálové Stanislav Čeček a Karel Husárek. Medaili za hrdinství dostala trojice padlých vojáků z Afghánistánu.

Zeman v úvodu ceremoniálu řekl, že z památky vojáků by nic nezbylo, pokud by země podlehla zbabělosti a chtěla z Afghánistánu odejít. Světový terorismus vraždící civilní občany označil za jediného skutečného nepřítele. "Máme-li naši civilizaci zachovat, vyžaduje to boj s terorismem, nikoli ustupování a vyjednávání, tím méně utíkání před teroristy," uvedl.

Výslovně připomněl "bohužel opomíjeného" Švehlu a oceněné generály, které označil za další osobnosti z osy dějin formující československou historii. Jmenovitě také ocenil Karla Lánského, jehož zásluhou podle Zemana v roce 1968 pokračovalo protiokupační vysílání rozhlasu. "Bude mi ctí udělit mu nejvyšší české vyznamenání," řekl Zeman. Z oceněných vybral ještě tři bojovníky proti ekonomické kriminalitě, kterou považuje za jeden z problémů ČR.

Bez svých odpůrců

Zeman uvedl, že za oceněnými jsou hmatatelné výsledky. "Chtěl bych vás všechny vyzvat, nenechme se znechutit vzteklými a závistivými trpaslíky, kteří znehodnocují práci jiných, važme si lidí, kteří v životě něco dokázali a snažme se je ocenit," konstatoval.

Státní vyznamenání prezident uděluje při příležitosti státního svátku 28. října. Letos od vzniku Československa uplynulo 100 let, v celé zemi to připomínala řada akcí. V sobotu bylo po rekonstrukci otevřeno Národní muzeum, dnes dění dominovala přehlídka na pražské Evropské třídě. S prezidentem přehlídce přihlíželo asi 1500 hostů včetně zahraničních. Na Hradě byl dnes kvůli připomínce vzniku Československa přítomen slovenský prezident Andrej Kiska, v úvodu ceremoniálu zazněla také slovenská hymna.

Kiska na recepci po ceremoniálu řekl, že ho po doznění obou hymen po sobě přepadla nostalgie, protože v Československu prožil valnou část života. Připomněl sportovní úspěchy i období totality. "Ti, kteří jsou přesvědčeni, že za ně lepší Česko nebo Slovensko vybojuje někdo jiný, tak ti ho nezaslouží," řekl.

Zeman i letos na ceremoniál nepozval své odpůrce z řad politiků, rektorů či hejtmanů, což vyvolalo kritiku i od vedení Sněmovny. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) kvůli tomu dopisem žádal nápravu. Podle Hradu znamenalo nepozvání "zdvořilou laskavost", která měla dotyčné zbavit utrpení při rozhodování, zda kvůli nenávisti k Zemanovi na Hrad jít.

Demonstrace před Hradem

Oproti minulosti letošní ceremoniál obsahoval několik jiných detailů. Do Vladislavského sálu byla přinesena například šavle prvního československého ministra války Milana Rastislava Štefánika, kterou dostal v Rusku od legionářů. Použita také byla prezidentská standarta Hradní stráže z roku 1924. Na výzdobu Vladislavského sálu bylo použito 2000 růží v národních barvách.

Asi tři desítky lidí před začátkem předávání vyznamenání demonstrovaly před Pražským hradem. Pokřikovali na lidi přicházející na ceremonii "hanba". Také nesli transparenty s nápisy "Invaze je teď", "Braňme se" nebo "Masaryk přivedl republiku na svět, tihle ji pohřbívají" s odkazem například na prezidenta Zemana, premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především na slavnostním večeru 28. října na Hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.