Zeman ocenil Vondráčkovo jednání se zástupci ruského parlamentu

Ničivé tajfuny se posouvají do nových oblastí, míří na sever. Tvrdí to studie mezinárodního týmu vědců pod vedením Jana Altmana z Botanického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR), jež dokumentuje posun areálu ovlivněného ničivými tajfuny v dlouhodobém měřítku. Studii publikovali v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, který vydává Národní akademie věd Spojených států amerických.