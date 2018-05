Zeman odmítl jmenovat šéfa BIS Koudelku generálem

Řidič skup. C na solo vůz s placht. Olomouc, řidič sk. C. na nákladní vůz s plachtou. Přijmu zaměstnance z Olomouce nebo blízkého okolí. Nákladní vůz o celkové hmotnosti 12 tun pro denní rozvozy oblast Morava. Práce po-pá. So-ne volno. Parkování v Olomouci popřípadě doma. Jsme dobře zavedená a fungující firma. Provozujeme 30 nákladních vozů. Hrubá mzda 34.000-38.000 Kč včetně cestovních náhrad tj. 25-28.000 Kč.

Doprava a logistika - Řidič skupiny C - Olomouc 38 000 Kč

Pizzař Do našeho týmu hledáme spolehlivého pizzaře. Praxe výhodou. Hlavní náplní je ruční příprava pizzy, komunikace se zákazníkem a starost o vzhled a čistotu stánku. Nástup možný ihned.

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 16 000 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 8. Poznámka: Co požadujeme? , - 2 roky praxe v oboru na dané pozici výhodou, - vyučení v oboru zedník výhodou, - zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost , - aktivní přístup k práci , Co nabízíme? , - zázemí silné stavební společnosti , - dobré finanční ohodnocení odpovídající , dosahovaným výsledkům , - zajímavé firemní benefity. Pracoviště: Pks stavby a.s., Brněnská, č.p. 126, 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Informace: Martina Zedníčková, +420 566 697 161.