Prezident Miloš Zeman se podivil nad výroky někdejšího šéfa Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefa Baxy. Ten tvrdí, že mu hlava státu nabízela místo v čele Ústavního soudu za to, že rozhodne, jak si prezident přeje ve sporu o nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. Uvedl to ve čtvrtek na TV Barrandov.

„Pan doktor Baxa je zatrpklý, protože jsem nesplnil jeho přání,“ řekl v pořadu Týden s prezidentem Zeman. Nevyhověl mu prý v jeho požadavku, aby nástupcem v čele Nejvyššího správního soudu nebyl Michal Mazanec. „Moc chtěl, ale chtění není to co realita,“ dodal prezident.

Zdůraznil, že nikdy s Baxou nemluvil o „živých kauzách“. Bavili se jen o těch uzavřených.

Zeman uvedl, že to byl naopak současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který si přál, aby se Baxa stal jeho nástupcem. „Jenže jmenovat bych ho nemohl, i kdybych chtěl,“ vysvětloval Zeman. „Doktor Rychetský skončí ve funkci v červnu 2023, zatímco já v březnu téhož roku,“ řekl Zeman. Rychetský ovšem už několikrát naznačil, že své druhé desetileté funkční období zřejmě nedokončí.

Zeman Baxovi pouze sdělil své domněnky, že je Nejvyšší správní soud až příliš ovlivňován ekologickými aktivisty. Jako příklad uvedl, že soud zrušil stavbu zdymadla u Přelouče, která měla pomoci splavnění kraje.

Zápisy ze schůzek Baxa nedělal, pouze o nich neformálně informoval některé kolegy. "Stěžovat si, to mi přišlo úplně marné," řekl ČT.

Trestný čin?

Baxa se nechal slyšet, že výroky prezidenta ohledně rozhodování ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory připomínaly výměnný obchod. Zemanova slova Baxu zaskočila, jako přímý nátlak to však neoznačil.

Dnes v pořadu Události České televize (ČT) Baxa vysvětlil tři důvody, proč nezveřejnil údajné pokusy prezidenta o ovlivňování soudu v živých kauzách hned. "Zatížil bych tím soudce," uvedl. Dále si myslí, že kdyby jednal okamžitě, byl by obviněn, že zasahuje do v té době probíhajícího prezidentova výběru nového šéfa NSS.

Zemanovy pokusy se navíc prý zintenzivňovaly. "Když se vám takové věci stanou poprvé, tak tomu nechcete ani věřit. Podruhé je to trapné, stydím se za to, ale nějak to ještě zkusím vysvětlit,“ řekl ve čtvrtek Baxa v ČT s tím, že postupně to začal vnímat jako velký problém.

Pokud by se prokázalo tvrzení Baxy, byl by to trestný čin minimálně ve stádiu přípravy nebo i pokusu. Uvedl to dnes v rámci interpelací ve Sněmovně ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka ke kauze údajného ovlivňování soudců Hradem.

"Ono to může, byť se bavíme o osobách, které požívají imunitu podle zákona, naplňovat znaky trestného činu minimálně ve stádiu přípravy, možná pokusu," uvedl Kněžínek. Neupřesnil ale, jaký trestný čin má konkrétně na mysli.

Peníze ze zdanění na památky

Prezident se dnes na TV Barrandov vyjádřil také k dalšímu ožehavému tématu tohoto týdne. A to ke schválení návrhu KSČM na zdanění státních náhrad, které dostávají církve za majetek nevydaný v restitucích.

Peníze ze zdanění by podle Zemana mohly financovat opravy kulturních památek.