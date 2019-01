Prezident Miloš Zeman trvá na svém. Opět se rozhodl nejmenovat docenty Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta profesory. Učinil tak poté, co mu věc vrátil soud. Univerzita Karlova tak znovu zvažuje podání žalob.

Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety Ošťádala a Fajta už na jaře 2015, tehdy své rozhodnutí zdůvodnil prohřešky kandidátů z minulosti.

"Univerzita Karlova obdržela prostřednictvím ministerstva školství rozhodnutí prezidenta republiky o nejmenování docenta Fajta a o nejmenování docenta Ošťádala profesory," konstatoval mluvčí univerzity Václav Hájek. Doplnil, že instituce předala záležitost advokátní kanceláři a konzultuje s ní i s oběma docenty další postup. K obsahu rozhodnutí a jeho odůvodnění se škola nevyjádřila.

Zeman rozhodl už v listopadu

Podle právníka Hradu Marka Nespaly rozhodl prezident již v polovině loňského listopadu. Zeman u uměleckého historika Fajta dříve kritizoval údajnou žádost, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele Národní galerie. U Ošťádala prezidentovi vadí údajné kontakty s komunistickou Státní bezpečností.

Celou kauzou se již zabýval Městský soud v Praze. Ten věc na základě žalob Fajta, Ošťádala a Univerzity Karlovy letos v dubnu Zemanovi vrátil k dalšímu řízení. Pravomocně také rozhodl o tom, že prezident nemůže sám určit, zda kandidáti splňují podmínky pro jmenování. Zasáhl by tím totiž do autonomie vysokých škol, a to nepřípustně.

Podle tehdejšího rozhodnutí soudu "postup ke jmenování profesorem upravuje zákon o vysokých školách". Uchazeče tak hodnotí a posuzuje odborná komise, dále pak vědecká rada příslušné fakulty a vědecká rada vysoké školy, připomněla Česká televize. Nikoli orgán výkonné moci, tedy ani prezident.

Zeman následně podal proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Tu nakonec ale vzal zpět.

Podle právníka Hradu Nespaly se ale věc netýkala „primárně pouze jmenovacího procesu profesorů, ale vůbec právní povahy úřadu prezidenta republiky. Není to tedy žádná osobní otázka, ale primárně otázka právní,“ citovala jeho slova tehdy ČT.