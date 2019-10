"Jsem rád, že vám mohu oznámit, že všichni prezidenti jednomyslně podporují včlenění Srbska do Evropské unie a jsou ochotni tomuto včlenění poskytnout maximální pomoc," řekl Zeman. Perspektivě rozšíření EU o země západního Balkánu se hlavy státu věnovaly v dnešním třetím panelu summitu.

Maďarský prezident János Áder zdůraznil spojitost mezi srbským členstvím v unii a bezpečností celé Evropy. "Bezpečnost Evropské unie závisí na tom, zda bude stabilita na Balkáně, jak se bude vyvíjet tamní situace," řekl. Vstup Srbska do EU je podle něj nejen v zájmu této země, ale i EU jako celku.

Podle polského prezidenta Andrzeje Dudy by byl pokrok ve vyjednáváních o srbském vstupu do EU i dobrým politickým signálem v době, kdy se jedná o vystoupení Británie z unie. Podle něj to může ukázat, že bez ohledu na brexit je EU přitažlivým projektem, že je o členství v ní zájem.

Podpora vstupu Srbska do EU

Také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyjádřila vstupu Srbska do EU podporu s tím, že pro Slovensko byl transformační proces před vstupem do unie v mnohém užitečný, země přijala mnoho reforem. Podle slovinského prezidenta Boruta Pahora rozšíření EU o země západního Balkánu snižuje bezpečnostní i další rizika.

Srbský prezident Aleksandar Vučič poděkoval zemím V4 za podporu a zároveň hlavy států požádal o výraznou pomoc a konkrétní kroky, kterými by mohli apelovat i na další státy, aby se přístupová jednání zrychlila, byla transparentnější a efektivnější.

Po nedávném jednání premiérů zemí V4 řekl Babiš, že státy visegrádské skupiny podporují co nejrychlejší vstup Srbska a také Černé Hory do EU. Ideální by to podle něho bylo ještě do konce roku 2027. Vučič dnes hovořil o roku 2025.

Dva bloky jednání, kterých se ve středu zúčastnili Zeman, Čaputová, Duda a Áder, se podle hlavy českého státu týkaly pozice V4 v Evropské unii či brexitu.

"Konstatovali jsme, že Visegrád byl úspěšný v minulosti, když zabránil takzvaným migračním kvótám a nevyjádřil souhlas s kandidaturou pana (Franse) Timmermanse (do čela Evropské komise). Nyní se bude zabývat jak problémy evropského rozpočtu, tak problematikou obnovitelných zdrojů, protože každá země má svůj energetický mix," poznamenal Zeman.

Zeman: Odpovědnost za brexit mají Britové i EU

Odpovědnost za brexit mají podle něj Evropská unie i Britové. "Evropská komise někdy svými často nesmyslnými direktivami rozčílila britskou populaci," řekl Zeman. Britové podle něj pak namlouvali občanům, že když odejdou z EU, tak na tom vydělají. To byla chyba, míní český prezident.

Prezidentský summit byl součástí českého předsednictví ve visegrádské skupině. Česko si jako jeden z hlavních cílů svého předsednictví stanovilo upevňování postavení zemí V4 v EU i v NATO a posilování soudržnosti obou těchto organizací. Chce také podporovat proces rozšíření unie o státy západního Balkánu.

Zeman bude přesvědčovat ústavní činitele, ať zruší uznání Kosova



Pokud prezident Zeman na říjnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů neuspěje se svým návrhem na zrušení českého uznání Kosova, bude se v budoucnu dál snažit ostatní politiky přesvědčit, aby změnili názor. Řekl to v Lánech na závěr summitu V4, kterého se jako host účastnil i srbský prezident Aleksandar Vučić. Hlava Srbska vyjádřila Zemanovi vděčnost za podporu. Česká diplomacie už dříve uvedla, že není důvod český postoj ke Kosovu měnit.



"Na nejbližší poradě nejvyšších, to jest čtyř ústavních činitelů České republiky předložím návrh na oduznání nezávislosti Kosova. Mohu být přehlasován, jsme demokratická země, a když se tak stane, tak budu své kolegy přesvědčovat dál," řekl Zeman.



Porad nejvyšších ústavních činitelů se tradičně účastní prezident, premiér a předsedové Sněmovny i Senátu. Přítomni na nich zpravidla bývají také ministři obrany a zahraničí.



Zeman mluvil o možnosti zrušit české uznání Kosova v září při návštěvě Srbska. Premiér Andrej Babiš (ANO) bezprostředně poté prohlásil, že nevidí důvod, aby česká vláda svůj přístup ke Kosovu měnila. Později po jednání s prezidentem řekl, že věc je třeba projednat na schůzce ústavních činitelů i na vládě. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) důvod ke zrušení uznání Kosova nevidí, podle něj by Česko k takovému kroku mohlo přistoupit jen v případě, že by Kosovo přestalo plnit některá kritéria státnosti, na základě kterých bylo v roce 2008 uznáno.



Vučić dnes Zemanovi poděkoval za jeho podporu ve věci Kosova. Podotkl zároveň, že se Srbsko nemůže vměšovat do vnitřních záležitostí Česka, pokud jde o debatu o zrušení uznání této země.



Kosovo, které po rozpadu Jugoslávie vyhlásilo v únoru 2008 nezávislost na Srbsku, postupně uznalo 116 zemí. Ze zemí V4 mezi nimi jsou Česko, Polsko a Maďarsko. Srbsko přesvědčuje země uznávající kosovskou nezávislost, aby od svého postoje ustoupily. Dosud se mu to podle některých zdrojů podařilo u 15 zemí, hlavně z Afriky a Latinské Ameriky.