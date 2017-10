Zeman pověří Babiše sestavením vlády 31. října

Prezident Miloš Zeman oficiálně pověří Andreje Babiše sestavením vlády 31. října. Potvrdil to dnes mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Nová Sněmovna by se měla poprvé sejít 20. listopadu.

Zeman bude jednat i s dalšími stranami, všechny strany už termín setkání podle Ovčáčka potvrdily. Jako s posledními se setká se Starosty a nezávislými (STAN) 16. listopadu.



Zeman Babiše v Lánech přijal v pondělí odpoledne. Šéf hnutí ANO poté novinářům řekl, že o sestavení vlády bude vyjednávat do doby, než bude zvoleno nové vedení Sněmovny.

"V Lánech budou následovat další jednání postupně podle volebního výsledku jednotlivých stran," řekl Ovčáček. Po Babišovi s Vondráčkem tak postupně dorazí do lánského zámku zástupci ODS, Pirátů, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Podle Ovčáčka se schůzek vždy zúčastní předseda strany a další její představitel. Přesné termíny schůzek chce Hrad zveřejnit tento týden.

Ještě dnes odpoledne se Zeman na Pražském hradě setká s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Ovčáček ČTK řekl, že schůzka nesouvisí s povolebním vyjednáváním, oba politici se na ní dohodli už před časem.

Zeman už dříve avizoval, že dodrží předvolební slib a Babiše pověří sestavením vlády. O jiném jménu by uvažoval jen v případě, že by Babiš předsedou vlády být nechtěl. To by ale prezident považoval za chybu.

Ovčáček dnes také potvrdil, že Zeman svolá ustavující schůzi Sněmovny na 20. listopadu. Po ustavení orgánů Sněmovny musí dosavadní vláda podat demisi.