Zeman předal nevyužité peníze z kampaně klokánkům. Káže mu tak zákon

Prezident Miloš Zeman dnes předal Fondu ohrožených dětí (FOD) takzvaným klokánkům 2,3 milionu korun. Dalších 2,3 milionu vloží do nadace své ženy Ivany. Peníze mu poslali dárci na financování kampaně v prezidentských volbách, Zeman je ale nevyužil. Již před lednovými volbami avizoval, že peníze pošle klokánkům. Převod nevyčerpaných volebních prostředků na charitativní účely přikazuje zákon.

Miloš Zeman předal nevyužité peníze z prezidentské kampaně klokánkům. Přikazuje mu to zákonFoto: Twitter/Jiří Ovčáček

Prezident obdaroval FOD i v minulosti z fondu, který původně založil na splácení státního dluhu. Zeman dnes řekl, že mu na volebním účtu zbylo 4,6 milionu korun. "Rozdělil jsem tuto částku na dvě poloviny, ale ujišťuji vás, že se obě poloviny dostanou dětem," řekl prezident.

První dostanou klokánky, druhou jeho žena, která je podle Zemana mimo jiné použije na dotace na pořízení automobilů pro postižené děti. Manželka prezidenta založila Nadační fond Ivany Zemanové. Podle údajů na webových stránkách fondu se zaměřuje na pomoc ohroženým dětem, seniorům nebo lidem v nouzi.

Zeman poznamenal, že pomoc klokánkům nemůže být redukována jen na jeho dary, ale měla by být systematická. Podotkl, že bývalá ministryně sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) zřídila pracovní skupinu na pomoc ohroženým dětem. Předseda FOD Jan Vaněk Zemanovi řekl, že nová ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) tuto skupinu zrušila. "Překvapilo mě to, protože od sociální demokratky bych nic takového neočekával," řekl Zeman. Předpokládá, že s ní o tom bude mluvit. Její vyjádření ČTK zjišťuje.

Zeman dnes zároveň připomněl situaci, kdy klokánkům hrozilo před několika lety kvůli dluhům rušení. Poznamenal, že mu tehdejší ministryně sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) řekla, že se kvůli dotaci 20 milionů pro FOD nenechá zavřít. "S ďábelským úsměvem jsem jí (na to) řekl: Milá Míšo, byl by to pozitivní vedlejší efekt této dvacetimilionové dotace," řekl Zeman.

Zbrojař Strnad

Zemanovi na volební účet poslali peníze především velcí dárci. Dva miliony korun dostal od firmy DAKO-CZ, která patří do holdingu Czechoslovak Group zbrojaře Jaroslava Strnada. Milion korun mu darovala firma Composite Components, za kterou stojí Petr Rusek, jenž mimo jiné působí jako předseda představenstva firmy Tatra Trucks. I tato firma patří do Czechoslovak Group. Dalších 900 tisíc korun Zemanovi daroval advokát Jan Nekola. Na kampaň dostal peníze i od řady drobných dárců. Na účet Zemanovi přišly i tisíce halířových plateb doplněné vzkazy od jeho odpůrců.

Zeman poslané peníze nevyužil, protože tvrdil, že kampaň nevede. Místo něj ji s jeho souhlasem zorganizovali blízcí spolupracovníci ze Spolku Přátel Miloše Zemana a Strany práv občanů. Nakonec předvolební náklady formou takzvaných bezúplatných plnění vyčíslil na 22,7 milionu korun. Převedení nevyčerpaných peněz z transparentního účtu na charitativní účely určuje zákon. Kandidát si může vybrat, na koho finance převede. Zbylé peníze museli účastníci voleb poslat na charitu do pátku. Kdy Zeman skutečně peníze odeslal, nelze ověřit, protože jeho účet už ve čtvrtek odpoledne nebyl k dispozici.