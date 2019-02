Prezident Miloš Zeman se ve čtvrtek na Pražském hradě sešel s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem a dvěma představiteli čínské komunikační firmy Huawei. Na twitteru to uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Před výrobky Huawei varoval v prosinci Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něj představují bezpečnostní riziko. Firma se proti varování ohradila, Zeman dříve tvrzení úřadu bagatelizoval.

Zástupci Huawei podle Ovčáčka informovali Zemana o svých investičních plánech do budoucna. Zeman už dříve mluvil o tom, že Huawei má zájem budovat v Česku mobilní sítě páté generace (5G) za 8,5 miliardy korun.

"Diskuse byla věnována i otázkám kybernetické bezpečnosti. Zástupci společnosti Huawei deklarovali, že dodržují příslušné standardy," uvedl Ovčáček. Podle něj se mluvilo také o plánované dubnové cestě Zemana do Číny, na níž by se český prezident měl setkat s generálním ředitelem Huawei.

Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Pražském hradě J. E. pana Zhang Jianmina, velvyslance ČLR v ČR, pana Jamese Li, člena dozorčí rady a prezidenta Huawei pro evropský region, a pana Xi Penga, prezidenta Huawei Enterprise Business pro země stř. a vých. Evropy a Skandinávie. pic.twitter.com/GsCQEpfiXg — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 31, 2019

NÚKIB před Vánocemi označil hardware a software Huawei za bezpečnostní riziko. Na základě varování úřadu generální finanční řeidtelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně. Firma se proti varování NÚKIB ohradila, vystoupila proti němu i čínská ambasáda. Kvůli rozhodnutí Generálního finančního ředitelství požaduje Huawei po ministerstvu financí, aby zakázku zrušilo.

Zeman varování NÚKIB opakovaně bagatelizoval. Odvolával se přitom na to, že Německo k podobnému varování nepřistoupilo. Podle středečních informací německé veřejnoprávní televize ARD jsou ale německé bezpečnostní úřady jednoznačně proti tomu, aby se čínská firma Huawei podílela na výstavbě mobilní sítě 5G.

S čínským velvyslancem jednal na počátku ledna kvůli kauze Huawei i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj šlo o diplomatické řešení kauzy, kdy zdůrazňoval českou snahu hájit vlastní bezpečnost, zároveň ale vyjádřil i zájem na rozvíjení česko-čínských obchodních vztahů.

Spojené státy český postoj oceňují

Hospodářské noviny dnes uvedly, že přístup českých úřadů k Huawei otevřel českým politikům dveře do Washingtonu. Podle listu se díky postupu úřadů uspíšila schůzka Petříčka s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, na níž se bude jednat o možném pozvání premiéra Andreje Babiše (ANO) do Bílého domu. Deník uvedl, že by se schůzka českého premiéra s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mohla uskutečnit na jaře.

O pozvání do Bílého domu dlouhodobě usiloval prezident Miloš Zeman, který jako jeden z mála světových politiků veřejně podpořil Trumpa už během volební kamapně v roce 2016. Po Trumpově zvolení Hrad uvedl, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo.