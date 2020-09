"Bylo by dobré, aby roušky byly povinné jen v ohniskách nákazy, zatímco všude jinde dobrovolné," uvedl Zeman. Není zastáncem plošných opatření a zbytečné paniky. Doporučil opatrnost tam, kde se schází větší množství lidí. "Varuji před panikou, buďme opatrnými optimisty," řekl v rozhovoru, jehož úryvek televize Prima večer odvysílala.

Česká republika má v těchto dnech nejvyšší tempo nákazy koronavirem ze sousedních zemí, za pátek přibylo rekordních 798 nakažených. Pozvolna roste i počet hospitalizovaných a pacientů ve vážném stavu. Od 1. září se v zemi znovu rozšířila povinnost nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorech, například ve veřejné dopravě či na úřadech.

Další zpřísnění čeká v následujících dvou týdnech Prahu, kde podle ministerstva zdravotnictví začíná komunitní přenos. Roušky tam budou znovu povinné v obchodech či společných prostorech škol, přes noc se budou zavírat bary nebo diskotéky.

Operace zlomené ruky

Do lánského zámku se Zeman přesunul po několikadenní hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde mu lékaři při operaci voperovali do paže titanový šroub. Nyní podstupuje rekonvalescenci. Zranil se 25. srpna poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky. Už delší dobu trpí polyfunkční neuropatií, což bývá neurologická komplikace při cukrovce, kvůli které hůře cítí nohy. Lékaři vojenské nemocnice mu ještě ten večer paži operovali a po čtyřech dnech propustili. Rekonvalescence by měla trvat šest až osm týdnů.

Zeman kvůli zranění zrušil návštěvu Jihomoravského kraje plánovanou na začátek září. Prezidentská kancelář podle dřívějšího vyjádření Ovčáčka plánuje na tento měsíc pracovní schůzky v Lánech. Hrad bude o jejich termínech postupně informovat. Se Zemanem se chtějí setkat mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), kteří s ním chtějí jednat také o odvolání šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Podle serveru Blesk Zprávy by se schůzka obou lídrů koaličních stran se Zemanem měla uskutečnit v úterý.