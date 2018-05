Zeman si bude stěžovat u Nejvyššího správního soudu. Kvůli nejmenování profesorů

Prezident Miloš Zeman se bude bránit proti rozsudku v kauze nejmenování profesorů. Podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Uvedl to právník Hradu Marek Nespala. Podle něj jde o zásadní právní otázku ohledně postavení hlavy státu a její suverenity.

Pražský městský soud 27. dubna zrušil rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika Jiřího Fajta profesorem. Podle pravomocného rozsudku nemůže žádný orgán moci výkonné po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky pro jmenování.

Nepřípustně by tím totiž zasáhl do autonomie vysokých škol.

Netýká se to primárně pouze jmenovacího procesu profesorů, ale vůbec právní povahy úřadu prezidenta republiky. To znamená - není to žádná osobní otázka, ale primárně otázka právní," zdůvodnil chystané podání kasační stížnosti Nespala.

Rozhodnout o nejmenování navrženého kandidáta profesorem může prezident podle soudu tehdy, jestli dospěje k závěru, že uchazeč neprošel řádným procesem ke jmenování nebo že tento proces vykazoval vady, kvůli nimž mohl být nezákonný. Takové rozhodnutí by však musel odůvodnit, což Zeman neudělal.

Fajtův a Ošťádalův jmenovací dekret Zeman nepodepsal na jaře 2015 ještě společně s dekretem politologa Jana Eichlera. Zdůvodnil to vážnými prohřešky akademiků z minulosti. V případě Fajta poukázal na jeho údajnou žádost, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele Národní galerie. U Ošťádala kritizoval údajné kontakty s komunistickou Státní bezpečností. Své rozhodnutí Zeman oznámil v lednu 2016 dopisem tehdejší ministryni školství. Fajt i Ošťádal se proti prezidentovu postupu bránili žalobami, Eichler se soudit nechtěl.

Prezident v kauze argumentoval mimo jiné tím, že za výkon jeho pravomocí ho žádný jiný státní orgán nemůže volat k odpovědnosti. Soud tento výklad Ústavy vyvrátil. Zdůraznil, že prezident je při výkonu pravomocí vždy vázán ústavními i ostatními zákony a jeho postup lze přezkoumat právě z hlediska zákonnosti.