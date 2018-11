Petříček dělá hrubé chyby, řekl Zeman. Omluví se za jeho rozhodnutí Orbánovi

Prezident Miloš Zeman se při páteční schůzce omluví maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi za to, že ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce ze seznamu klíčových ambasád vyškrtnout velvyslanectví v Budapešti. Na plánované lednové schůzce ústavních činitelů prezident navrhne zrušení Petříčkova rozhodnutí. Zeman to dnes řekl v televizi Barrandov.

Kritizoval také vyřazení Itálie ze seznamu top ambasád, vypuštění Ukrajiny a Turecka mu nevadí.

O zúžení seznamu zastupitelských úřadů nejvyšší politické důležitosti psaly dnešní Lidové noviny (LN). Seznam nyní obsahuje 17 z 96 českých velvyslanectví, od nového roku to bude o čtyři méně. Petříček deníku řekl, že hlavní důvod pro změnu je ekonomický, náklady se přesunou jinam, protože Česko například otevírá ambasádu v Mali. "Vracíme se do časů, kdy se seznam orientoval na velmoci, sousední země a klíčové instituce," řekl ministr.

Podle Zemana Petříček seznam top ambasád upravil bez konzultace s prezidentem a premiérem, jeho postup je neprofesionální a Petříček dělá hrubé chyby. Nezná význam Itálie v Evropské unii, nezná význam Maďarska ve visegrádské čtyřce, řekl o ministrovi prezident. "Budu mít tady zítra (v pátek) v Lánech na návštěvě Viktora Orbána, kterého bude mimo jiné doprovázet ministr zahraničních věcí. Já se jim omluvím za toto rozhodnutí," řekl Zeman.

Zeman kritizoval Petříčka

Prezident Petříčka také označil za neúspěšného politika, protože opakovaně v Praze neuspěl v komunálních volbách. Uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) si mu stěžoval na negativní vliv europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministerstvu zahraničí. Za vyřazením Budapešti ze seznamu klíčových ambasád může být podle Zemana právě Poche. Ten v minulosti o vedení české diplomacie usiloval, ale prezident ho ministrem zahraničí odmítl jmenovat.

Prezident se k Petříčkovi kriticky vyjádřil už minulý týden. Na otázku Mladé fronty Dnes (MfD), zda by přijal návrh na Petříčkovo odvolání, řekl, že by Babišovi nebránil odvolat jakéhokoli ministra. Od Petříčka se Zeman liší v názoru na záměr přesunout českou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, který prezident podporuje.

Vůči Petříčkovi se vymezil i Babiš. Nelíbilo se mu, že Petříček před jednáním sociálních demokratů o jejich postoji k hlasování o nedůvěře řekl, že ČSSD by měla trvat na Babišově odchodu z vlády do vyšetření kauzy Čapí hnízdo, v níž je premiér trestně stíhán. Předseda ČSSD Jan Hamáček ale nevidí důvod, aby se v rámci koalice Petříčkova pozice ve vládě řešila. Sám je s ministry ČSSD spokojený a žádné změny nechystá, řekl v pondělí. Podle koaliční dohody přísluší navrhovat ministry za sociální demokracii právě předsedovi strany.

Mít pandu v zoo v Praze? Zeman by se v Číně přimluvil

Zeman by se v Číně přimluvil za zapůjčení pandy velké do pražské zoo. Její ředitel Pavel Bobek ale podle něj se svým čínským partnerem vůbec nejednal. Bobek ve středu uvedl, že Zeman svůj čínský protějšek o pandy nepožádal a pro Česko je nezískal.



Čína pandy velké do jiných států pouze zapůjčuje, využívá je v diplomaciI. Zvířata se tak dostanou do zoo jen v těch zemích, které mají s Čínou dobré vztahy. V Evropě se těmito šelmami mohou pochlubit například zahrady ve Vídni, Madridu, Edinburghu či francouzském Saint-Aignan. Ve volné přírodě žije už jen zhruba 1800 jedinců.



Zeman zdůraznil, že Bobek měl jednat se svým čínským partnerem. "Samozřejmě, že bych se rád přimluvil, pokud by toto jednání bylo neúspěšné, ale pokud vím, on ani nejednal," řekl prezident. "Zažil jsem tolik lidí, kteří omlouvali vlastní neschopnost tím, že svůj neúspěch sváděli na druhé, že pan Bobek není výjimkou," podotkl.