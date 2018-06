Zeman se schází s kandidáty na ministry. Neodcházím s pláčem, řekla Malá

Český prezident Miloš Zeman v pondělí přijímá v Lánech některé kandidáty na ministry. Jako první se setkal s Taťanou Malou, jež byla navržena na ministerstvo spravedlnosti. Krátce po poledni dorazila na schůzku i Marta Nováková, ta však setkání odmítla komentovat.

„Setkání s panem prezidentem trvalo asi hodinu a - jak vidíte - neodešla jsem s pláčem. Převážně jsme probírali odborná témata, přičemž já jsem mu představila své priority a návrhy toho, co bych chtěla na ministerstvu řešit,“ řekla budoucí ministryně spravedlnosti novinářům.

Malá připustila, že se se Zemanem neshodla v názoru na některá témata. "Pan prezident není příznivcem oddlužení," vysvětlila.

Právě teď! Pan prezident přijal v Lánech kandidátku na funkci ministryně spravedlnosti Taťánu Malou. pic.twitter.com/e7rj7HrABr — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 25. června 2018

Zároveň odmítla, že by se na schůzce probíralo i podnikání jejího manžela či její vzdělání. Mnozí kritici přitom Malé vyčítají, že vystudovala právo "pouze" na soukromé vysoké škole na Slovensku, kterou ČeskÁ advokátní komora nepovažuje za záruku právnického vzdělání. Poukazují také na možný střet zájmů - manžel Malé je totiž insolvenčním správcem a zároveň vlastní firmu na poskytování půjček.

"Nečekala jsem, že mě opozice bude chválit. Zasloužím si ale, abych dostala šanci pracovat a ukázat, co umím. Kritika mého vzdělání mi přijde úsměvná. Moji spolužáci jsou v Česku advokátními koncipienty, já jsem byla tři roky koncipientkou na Slovensku, ale místo zkoušek jsem vstoupila do politiky," uzavřela Malá.

Své priority představila Malá veřejnosti již dříve. „Kromě zrychlení soudního řízení a vymahatelnosti práva je to otevření a konstruktivní spolupráce se všemi dotčenými profesními skupinami, a to se soudci, státními zástupci, advokáty, exekutory, insolvenčními správci, znalci, mediátory, notáři, vězeňskou službou a dalšími," vyjmenovala.

Podle Malé je také nutné dokončit práci na všech předpisech, které byly rozpracované, a začít pracovat na nových normách. "Je to nový trestní řád, nový civilní řád soudní, zákon o soudech a soudcích a zákon o znalcích," uvedla kandidátka na ministryni spravedlnosti. Dodala, že je rovněž nezbytné pokračovat v práci na digitalizace justice.

Nominaci Malé v pátek oznámil spolu se jmény dalších ministrů premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Okamžitě ji zkritizovali Piráti, ODS a TOP 09, kteří v této souvislosti připomněli zejména výrok Malé o možném odkladu Babišova trestního stíhání do doby, než skončí volební období.

Do Lán by měli v pondělí na rozhovor s prezidentem přijet všichni nováčci v připravované vládě, kteří mají hlavu státu seznámit se svými prioritami. Krátce po poledni přijal Miloš Zeman kandidátku na ministryni průmyslu Martu Novákovou. To ale odmítla setkání komentovat.