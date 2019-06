Schůzka se koná v penzionu na kraji Nového Veselí na Žďársku. V této obci Zeman vlastní tvrz a stráví tam několik příštích dní na dovolené poté, co dnes ukončil třídenní oficiální návštěvu Kraje Vysočina. Před penzionem Na Louce čekají novináři. Není jasné, jak dlouho bude setkání trvat ani zda bude následovat výstup pro tisk.

Sociální demokraté po pátečním jednání svého širšího vedení podmínili setrvání v koaliční vládě mimo jiné výměnou na ministerstvu. ČSSD zvažuje, že při dalším otálení prezidenta se jmenováním nového ministra kultury požádá premiéra, aby podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Zdůrazňuje ale, že prvořadé je Hamáčkovo jednání se Zemanem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevidí důvod, proč by měl podávat kompetenční žalobu kvůli otálení Zemana s výměnou ministra kultury. O věci chce Babiš jednat, v pátek se setká s Hamáčkem. Premiér to dnes řekl České televizi (ČT). Spor u Ústavního soudu kvůli neodvolání nebo nejmenování ministra může vyvolat pouze premiér.

Staněk původně po protestech v kulturní obci a na výzvu ČSSD podal demisi. Zeman ji ale odmítl přijmout a premiérovi doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování jím podaných trestních oznámení. Babiš následně navrhl Staňkovo odvolání, čemuž prezident podle ústavy musí vyhovět. Ústava ale pro tento krok nestanovuje žádnou lhůtu.

Podle ústavních právníků Jana Kysely a Jana Wintra by měl prezident podle výkladu ústavy odvolat ministra na návrh předsedy vlády bez zbytečného odkladu. Kysela uvedl, že ústava nepřipouští v tomto ohledu ze strany prezidenta žádné uvážení. "Kdybychom připustili, že prezident si to (odvolání) bude rozmýšlet čtyři, pět, šest měsíců, tak pozici premiéra obsahově vyprázdníme. Co je to za pána nad vládou, když mu tam sedí někdo, koho tam nechce," řekl už dřív Kysela.