Prezident Zeman: Nedostatek pracovních sil by mohli vyřešit Makedonci

Je to téměř třicet let, co astronomové objevili první exoplanetu, tedy planetu obíhající kolem jiné hvězdy než je Slunce. Zatím se jim ale nepodařilo prokázat, že by kolem některé z nich obíhal měsíc. Vědci Kolumbijské univerzity ale nyní předběžně oznámili objev exoměsíce planety Kepler-1625b, jež se nachází asi čtyři tisíce světelných let daleko.