Zeman v inauguračním projevu zaútočil na Bakalu a ČT, část hostů odešla

/FOTOGALERIE/ Miloš Zeman složil dnes odpoledne prezidentský slib a zahájil tím druhé pětileté funkční období. Slavnostního ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu se účastní i poslanci, senátoři, členové vlády nebo část hejtmanů. Zeman také přednesl inaugurační projev, ve kterém zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do jeho vydavatelského domu i na Českou televizi. Několik politiků, proto na protest opustilo sál.

Zeman na Pražský hrad přijel limuzínou ve společnosti manželky Ivany a dcery Kateřiny. Obě ho doprovodily společně s kancléřem Vratislavem Mynářem i při příchodu do Vladislavského sálu. Slib poté složil s dlaní položenou na ústavu do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD).

Prvním bodem programu pana prezidenta na Hradě nebyly oficiality.

Krátce po přísaze zahřmělo z nedalekého Petřína 21 dělových salv, v sále samotném zněla česká hymna. Po složení slibu staronový prezident přednesl inaugurační projev.

V jeho první části zhodnotil své dosavadní působení na Pražském hradě. Zdůraznil, že se během uplynulých pěti let setkával s občany při cestách do krajů. "Prezident by neměl být zavřený na Hradě, ale jezdit za občany," řekl mimo jiné Zeman.

Část politiků na protest opustila sál

Některé z přítomných politiků ale prezident popudil, když ve svém projevu místo státních záležitostí kritizoval Zdeňka Bakalu, jeho i další média včetně České televize. Bakalu obvinil z rozsáhlé hospodářské kriminality v OKD, označil ho za velkou skvrnu.

Dokud podle Zemana kauza nebude vyřešena, nelze tvrdit, že v České republice je ekonomická kriminalita minulostí. Prezident poté kritizoval i vybraná média patřící do Bakalova vydavatelství Economia a veřejnoprávní Českou televizi. Někteří politici, zejména z TOP 09, ODS a KDU-ČSL opustili při této pasáži projevu sál.

Jako první bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS). Ta novinářům řekla, že nechtěla být svědkem toho, když prezident přísahal na to, že bude spojovat národ, a v projevu okamžitě přísahu porušil. "Jednak útokem na lidi, jejichž vina prokázána není, a tolerancím k jiným, kteří už v trestním řízení jsou, například předseda vlády Andrej Babiš. A pokud jde o média, tak útokem třeba na veřejnoprávní média," uvedla Němcová.

K odchodu se přidaly i špičky TOP 09 Jiří Pospíšil, Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg. Poslanec Dominik Feri poté na svém twitteru zveřejnil fotografii odcházejícího čestného předsedy TOP 09.

Ze sálu odešli také například místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka a senátor Václav Chaloupek z klubu Starostů.

„Projev mě velmi urazil. Naštval mě. Ne jako politika, ale jako občana České republiky. Jsem rád, že žijeme v demokratické zemi a máme nezávislá média,“ zdůvodnil v České televizi svůj krok Pospíšil. „Pokud prezident na média útočí, tak u toho nechci být. Projevil se jako starý dobrý Miloš Zeman,“ dodal ironicky.

"Je smutné, že Miloš Zeman si ani při slavnostním státním aktu v staroslavném Vladislavském sále nedokáže odpustit útoky na ty, kteří mají jiné názory," napsal ještě na twitteru Pospíšil.

I Jurečka napsal, že s útokem na média a svobodu slova nesouhlasí. "Bohužel pan prezident nepřekvapil," uvedl.

Letošní ceremoniál oproti předchozímu doznal několika změn a pro prezidenta, který má kvůli nemoci potíže s chůzí, byl méně náročný. Tehdy Zeman přijel ke vstupu na Pražský hrad, letos ho limuzína přivezla přímo ke Starému královskému paláci. Před pěti lety Zeman poté do Vladislavského sálu přišel sám, tentokrát ho držela za ruku první dáma, za nimi šla jeho dcera s kancléřem Vratislavem Mynářem.

Letos se nekoná také vojenská přehlídka, která následovala po složení prezidentského slibu na třetím hradním nádvoří. Zeman se také dnes neukloní u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho památku uctil již ve středu v Lánech.