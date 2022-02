Zeman dnes zopakoval svůj apel na zrušení daňových výjimek, které podle něj stát stojí 380 miliard korun. Seškrtání výjimek brání lobbistické skupiny, které je v minulosti prosadily, doplnil. "Pan prezident by rád zrušil všechny daňové výjimky, tedy i slevy na poplatníka, manžela či na děti. Tak zdůrazňuji: to fakt nejsou lobbisti, my tímto způsobem rodiny a rodiče nepodrazíme," uvedl na twitteru šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.