Podle této desetiřádkové zprávy byl prezident vyšetřen na CT, sonografii a absolvoval krevní odběry. Lékaři během vyšetření nezjistili "žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by prezidenta republiky ohrožovaly na životě". Zpráva, vydaná 16. září, dodala, že prezident trpěl dehydratací a mírným vyčerpáním a že u cukrovky nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty. Neuropatie nohou, kvůli které se prezident pohybuje na vozíku, podle zprávy přetrvává.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.