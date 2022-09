Vstup Finska a Švédska do NATO: Prezident Zeman podepsal ratifikační listiny

Prezident Miloš Zeman podepsal ratifikační listiny ke vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance. Na twitteru to oznámil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Ratifikace vyžaduje i spolupodpis premiéra. Přistoupení už v předchozích týdnech odsouhlasili poslanci a senátoři. Oba severské státy o vstup do aliance požádaly počátkem července kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Rozhodly se tak ukončit svou neutralitu.

Prezident Miloš Zeman | Foto: ČTK