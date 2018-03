Zeman udělí vyznamenání zástupci Vatikánu. Apoštolský nuncius v Praze končí

Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech Specialista výzkumu a vývoje. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Z:2.8.2017.A:19.3.2018.Místo výkonu práce Bílovec. Upřesňující informace: Vysoká škola se specializací na farmacii, technologii výroby léků, chemii, případně další přírodovědné obory. Zaměstnanecké výhody: stravenky po tříměsíční zkušební době, možnost použít firemní dopravu z Ostravy - Svinova do Bílovce a zpět. Mobilní telefon, případně notebook, občerstvení na parkovišti, firmení akce, vzdělávání, možnost účasti na zahraničních služebních cestách.. Pracoviště: Mcepharma s.r.o., bílovec, Budovatelská, č.p. 1187, 743 01 Bílovec 1. Informace: Lucie Fricová, +420 556 778 411.

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník (pracovnice). Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky:, - ruský jazyk - aktivně na úrovni rodilého mluvčího, - anglický jazyk - mírně pokročilý, - trestní bezúhonnost, - znalost práce na PC, , Náplň práce:, - vyhledávání obchodních příležitostí, - odběr materiálu k výrobě folií ze zahraniční (především z Ruska, Ukrajiny, Polska a dalších), - sepisování smluv s dodavateli, - další potřebné administrativní práce, , Časté služební cesty do zahraničí (znalost jazyků) - cca 2x do měsíce.. Pracoviště: Ljubava plus s.r.o., provozovna, Komenského, č.p. 3327, 272 01 Kladno 1. Informace: Vera Ivanova, +420 739 617 111.