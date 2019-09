„Chtěl bych vám popřát zvědavost, která znamená schopnost se ptát. Nečekat, co se vám objeví v učebnicích, ale snažit se to domyslet,“ řekl dětem prezident Zeman, kterého doprovodila také jeho žena Ivana.

Na vzácné hosty se ve škole připravovali několik týdnů. Setkání se konalo ve školní tělocvičně, kam se kromě prvňáčků, jejich rodičů a příbuzných vměstnala také početná prezidentská delegace a hrozen novinářů. A stejně jako když přichází do třídy paní učitelka, prvňáčci při příchodu prezidenta sborově povstali.

Prezident s manželkou byli usazeni do lavice. „Dovolili jsme si vás posadit do školní lavice. Možná proto, aby vám to trochu připomnělo vaše školní léta,“ vylíčila prezidentskému páru ředitelka školy Halina Franková.

Prezidentský pár dostal na stůl slabikář a také žákovskou knížku. „Všichni, kdo k nám přicházejí, dostanou žákovskou knížku. Ale nemusíte se bát, je čistá, nejsou tam známky ani poznámky,“ pousmála se ředitelka.

Knížka policejních pohádek

V Třinci a místních železárnách je Miloš Zeman poměrně častým hostem, loni tam debatoval s hutníky. Před čtyřmi lety, tedy v jeho prvním prezidentském období, se setkal s občany na třineckém náměstí. Školní rok zahajuje tradičně v jedné ze základních škol.

„Když jsem byl malý, strašně nerad jsem vstával. Osm hodin mně připadalo hrozně nepříjemné. Pak jsem šel do práce a tam jsem musel pracovat od šesti hodin, takže jsem vstával v pět. Važte si toho, že můžete vstávat na osm hodin, mohlo by to být ještě horší,“ glosoval prezident.

Větší pozornost než zhruba tříminutový prezidentův projev ale u mnohých prvňáčků vzbudila knížka policejních pohádek, kterou jim předala první dáma Ivana Zemanová spolu s krajským policejním ředitelem Tomášem Kuželem.

„Když jsem byl malý, tak se říkalo, když budeš zvědavý, budeš brzo starý. Nebudete brzo staří, naopak. Zvědavost vás imunizuje proti stáří,“ zakončil svůj projev prezident. Po čtvrt hodině za potlesku odešel do útrob školy, prezidentská kolona pak opustila školní areál přesně v 9 hodin.