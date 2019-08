Prezident Miloš Zeman v polovině září navštíví Srbsko. Na počátku října poté v Lánech přivítá prezidenty zemí visegrádské čtyřky (V4), které by měli doplnit i další prezidenti z Balkánu. V plánu má i účast na setkání ve Varšavě začátkem září u příležitosti připomenutí začátku druhé světové války a v listopadu účast na oslavách pádu berlínské zdi. ČTK to řekl ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák.

Do Srbska český prezident odletí na státní návštěvu 10. září, v Bělehradu bude do 12. září. Postupně by se měl sejít s hlavními srbskými ústavními činiteli. Jeho cesta má mít především ekonomický charakter, doprovodí ho i podnikatelská delegace. Zeman již Srbsko ve funkci českého prezidenta navštívil v dubnu 2014. Vyjádřil tehdy například přesvědčení, že se dočká vstupu Srbska do Evropské unie.