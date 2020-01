Pokud by tak neučinila, Zeman by pravděpodobně svůj návrh stáhl. Předpokládá, že poslanci už o nominaci Válkové hlasovat nebudou.

Pro Blesk zároveň dodal, že možnou kandidátkou by mohla být Kateřina Valachová. "Pokud by mi Jan Hamáček (ČSSD) navrhl na ombudsmanku Kateřinu Valachovou, nic bych proti její nominaci neměl," řekl.

Válková byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Odmítnutí nominace ale Válková zdůvodnila jen svým někdejším členstvím v komunistické straně. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou, prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí.

Na článek Válkové a Urválka upozornil ve čtvrtek server Info.cz, stať popisovala nutnost resocializace pachatelů trestných činů za pomoci takzvaného ochranného dohledu.

Ten umožňoval soudům podle serveru například přikázat odsouzeným pobyt jen v určitém obvodu, uvalit zákaz návštěvy určitých míst nebo znemožnit změnu zaměstnání. Ochranný dohled byl za komunistické totality využíván k šikaně odpůrců režimu.

Babiš: Válková by neměla být ombudsmankou

Premiér Andrej Babiš Válkovou nehájí, článek mu vadí. "Myslím, že by měla říct, že zkrátka se nebude o tu pozici ucházet," řekl Primě Babiš. "To je (Urválek) komunistický esesák, to je zrůda a bohužel ona (Válková) má smůlu, že měli ten společný článek. To se nedá obhájit," dodal Babiš.