Zeman Vučičovi udělil Řád bílého lva za "zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Tento řád je nejvyšším českým státním vyznamenáním, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především během slavnostního večera 28. října na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je ale může dostat kdykoli.

Řád Srbské republiky je nejvyšší srbské státní vyznamenání, které se uděluje ve dvou třídách, a to buď na velkém náhrdelníku nebo na stuze. Zemanovi Vučić vyznamenání udělil loni 15. února při příležitosti oslav Dne státnosti, a to za "vynikající zásluhy o rozvoj mírové spolupráce a přátelských vztahů mezi Srbskou republikou a Českou republikou".

Vučić na oficiální návštěvu České republiky přijel v pondělí, dnes začala oficiální část cesty. Jednat bude nejprve na Pražském hradě se Zemanem a s národními delegacemi, odpoledne a večer se pak setká s předsedy Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO).

Vučiče na prvním hradním nádvoří uvítala čestná jednotka Hradní stráže i její hudba. Součástí ceremonie byla i vojenská přehlídka. Oproti minulosti uvítání český prezident absolvoval na vozíku, který tlačil jeho ochránce. Na nádvoří byli přítomni i členové národních delegací, za českou stranu přišli například ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), ministryně financí Alena Schillerová nebo ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO).

Zeman se omluvil za bombardování Jugoslávie

Prezident Zeman se rovnež po dnešním jednání Vučičem omluvil za alianční bombardování Jugoslávie v roce 1999. Srbský národ požádal o odpuštění. Česko podle něj tehdy hledalo spojence, spolu s kterým by bombardování odmítlo, ale neúspěšně. To, že nakonec akci podpořilo, považuje za nedostatek odvahy. V čele vlády stál tehdy právě Zeman.

Akci Severoatlantické aliance, do které Česká republika několik dnů před ní vstoupila, označil Zeman již dříve za chybu či akt mocenské arogance. "Chtěl bych srbský národ jako osoba poprosit o odpuštění," řekl Zeman. Svými slovy se "zbavil mnohaletého traumatu", uvedl s tím, že pokání osvobozuje. Vučić mu za jeho slova z tiskové konference po dnešním setkání poděkoval.

Zeman řekl, že srbský národ vyjádřil českému podporu v letech 1938 a 1968. "A my jsme se mu odvděčili bombardováním. Právě proto bych při této příležitosti chtěl za svoji osobu se omluvit za bombardování tehdejší Jugoslávie," uvedl.

Akci označil za chybu, která ho "celou dobu" trápila. "Byli jsme poslední, kdo dali souhlas, a zoufale se ohlíželi alespoň po jedné zemi, která by se s námi spojila a byla by proti. Ale zůstali jsme sami. Přesto nás to neomlouvá, přesto to byl nedostatek odvahy," uvedl Zeman.

Vučić Zemanovi za jeho slova poděkoval. Řekl, že mu je on ani srbský národ nikdy nezapomene. Poznamenal, že podobné vyjádření o náletech dosud nikdo nevyslovil.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) ČTK napsal, že Zemanův výrok byl osobním prohlášením prezidenta. Politika v širším regionu západního Balkánu má podle něj mnoho složitostí.

"Je potřeba vést dlouhodobý dialog, aby se vyřešila ne jedna, ale desítky, ne-li stovky křivd," poznamenal. Pro Kulhánka je zásadní, že mezi Srbskem a ČR jsou podle něj skvělé vztahy na ekonomické a politické úrovni. "To je do velké míry i zásluhou prezidenta Zemana a já si toho vážím," dodal.

Přátelství mezi oběma národy

Zeman již v neděli Frekvenci 1 řekl, že chce se srbským prezidentem mluvit o přátelství mezi oběma národy. Ocenil nezávislou zahraniční politiku Srbska. Srbskému magazínu CorD Magazine nedávno řekl, že mezi hlavními tématy diskuse budou bilaterální vztahy s důrazem na ekonomické vazby a podporu vzájemných investic. Prezidenti budou mluvit také o pandemii koronaviru, Zemana budou zajímat srbské zkušenosti s očkováním. Srbsko kromě západních očkovacích látek využívá i vakcíny z Ruska a Číny.

Dalším bodem jednání měla být otázka budoucího rozšiřování Evropské unie a související situace v regionu západního Balkánu. Zeman při své návštěvě Bělehradu v roce 2019 řekl, že by Česko mělo uznání nezávislého Kosova vzít zpět.

Vučić do Česka přicestoval v pondělí a zůstane do středy. Dnes má na programu také setkání s předsedy Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Ve středu se sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO).