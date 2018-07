Zeman vybídl k šetření, úředníkům by nepřidal. Kritizoval i práci v energetice

Prezident Miloš Zeman vyjádřil podporu v Poslanecké sněmovně před hlasováním o důvěře druhé vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Vyjádřil naději, že poslanci dnes důvěru kabinetu vysloví. Bude to podle něj vláda všech občanů. Řekl to ve svém vystoupení před poslanci. Poblahopřál předsedům ANO, ČSSD a KSČM, že se jim podařilo ukončit dlouhá vyjednávání.

Zeman řekl, že jako rozený optimista by chtěl vyjádřit naději, že Sněmovna dá vládě důvěru. K závěru svého projevu řekl, proč hovoří o "naší" vládě. Jestliže dnes Poslanecká sněmovna vysloví důvěru vládě, bude to naše vláda, vláda všech občanů našeho státu, a to bez ohledu na to, z jakých parlamentních subjektů je složena, uvedl.

Ve svém proslovu vyzdvihl to, že programové prohlášení vlády obsahuje dlouhodobý investiční program. Subjektivně by dal na první místo opravu kulturních památek, objektivně ale podle něj Česká republika potřebuje především investice do infrastruktury a energetiky. Označil za chybu, že plány v oblasti infrastruktury jsou určitější než v oblasti energetiky.

Prezident se opět vyslovil pro stavbu vodního kanálu propojující řeky Dunaj, Odru a Labe. Poznamenal, že věří v zahájení stavby ještě během jeho života.

Zeman také kritizoval "zmatenou a nekoncepční práci" v energetice. Česká republika podle něj stále neví, jestli se budou dostavovat jaderné elektrárny Dukovany a Temelín a kdo tuto dostavbu zaplatí, zda ČEZ, což označil za dobrou myšlenku. Vyslovil se proti snaze Evropské unie na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Doufá v to, že česká diplomacie v této oblasti uspěje a snahu zastaví.

Zeman ve svém projevu řekl, že se dohodl s Babišem a ředitelem ČEZ Danielem Benešem, že ČEZ dá zadarmo úřadu vlády k dispozici právnický tým, který bude hledat způsoby řešení problému s podporou obnovitelných zdrojů energií. Stát podle jeho slov vyhazuje ročně na podporu obnovitelných zdrojů energie 48 miliard korun, což je podle něj chyba minulých vlád, minulých parlamentů a tehdejšího "zeleného šílenství".

Prezidentovi se nelíbí deficitní rozpočet. Řekl, že je pro deficit v době krize, ale nikoli v době růstu. Zeman vidí "obrovské zdroje" v šetření a v boji proti plýtvání. Vyzval k nezvyšování počtu úředníků a jejich mezd.