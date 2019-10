Saudek uvedl, že se ho nejprve hradní protokolář Jan Kruliš ptal, zda je ochoten vyznamenání přijmout, pokud se mu ho Zeman rozhodne udělit. "Řekl jsem, že ano. Teď o víkendu už jen volali s dotazem, kam mi mají poslat pozvánku a instrukce," sdělil serveru Saudek. Kruliš ani prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to komentovat nechtěli.

Saudek očekával, že bude nakonec ze seznamu vyškrtnut, aby ocenění místo něj dostal in memoriam zesnulý zpěvák Karel Gott. Zeman chce ale Gotta vyznamenat až příští rok, kdy mu udělí Řád bílého lva první třídy, nejvyšší český řád. "Rodina stále ještě zažívá bolest. Kdyby byla vystavena krátce po pohřbu ceremonii ve Vladislavském sále, nebylo by to úplně dobře," řekl Zeman v neděli v rozhovoru, který poskytl rádiu Frekvence 1.

Vyznamená i Klause

Letos prezident vyznamená například svého předchůdce ve funkci Václava Klause, posledního žijícího českého stíhacího pilota RAF Emila Bočka nebo vojenského kynologa Tomáše Procházku, který loni v říjnu zahynul na misi v Afghánistánu.

Již dříve Zeman naznačil, že by mohl ocenit hokejistu Jaromíra Jágra, který už má od Klause medaili Za zásluhy II. stupně. Vyznamenání zřejmě dostane také katolický kněz Petr Piťha, kterému v minulosti udělil medaili Za zásluhy Klaus.

Zeman dostal letos od lidí návrhy na udělení státních vyznamenání 257 osobnostem. Společně s doporučeními od senátorů a poslanců tak posuzoval udělení medailí a řádů pro více než tři stovky lidí. Loni udělil řády či vyznamenání 41 osobnostem.

Návrhy na udělení státního vyznamenání může prezidentovi podat občan, skupina občanů nebo organizace. Prezident k nim může a nemusí přihlédnout, vybrat může osobnost také podle svého uvážení. Například loni dolní komora navrhla 28 osobností, Zeman vyhověl 11 sněmovním návrhům.