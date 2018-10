Zeman znovu v živém vysílání mluvil vulgárně. Vyznamená Krúpu či Lorencovou

/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Do duelu v Trnavě naskočil místo Pavla Kadeřábka v 63. minutě. Protože zmíněný defenzivní pilíř pro zranění už na Ukrajinu ani neodcestoval, pravděpodobně zaujme v úterním utkání Ligy národů jeho místo hned od začátku. „Je to na trenérovi. Kdybych nehrál, určitě nebudu dělat zlou krev. Každý by měl být za reprezentování rád,“ zdůrazňuje Filip Novák.