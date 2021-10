Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) není teď doba na to uvažovat v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta Miloše Zemana o užití článku 66 české ústavy. Vystrčil to řekl ráno ČTK v Telči na Jihlavsku, kde hlasoval ve volbách do Poslanecké sněmovny. Článek se zabývá i situací, kdy prezident nemůže ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat a jeho pravomoce rozhodnutím Parlamentu přejdou na jiné ústavní činitele.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil | Foto: ČTK

O zdravotním stavu prezidenta Zemana je podle něho nyní společnost informovaná, byť to některým může připadat jako nedostatečné. "Lidé, kteří se starají o pana prezidenta, kteří jsou informování o jeho zdravotním stavu, tak jsou nositeli poměrně velké odpovědnosti. Protože úkoly, které jsou před panem prezidentem, jsou zásadní pro fungování České republiky. Věřím, že si to uvědomují, že jsou nositeli takto velké odpovědnosti. A že se budou odpovědně chovat a že všechny informace, které by veřejnost měla vědět, případně alespoň někteří nejvyšší ústavní činitelé, předávají. Protože kdyby tak nečinili, tak by se chovali nezodpovědně a já doufám, že tuto zemi mají rádi," řekl dnes ČTK Vystrčil.