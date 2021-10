O návštěvě Zavorala u Zemana v úterý informoval Deník N. S odvoláním na tři dobře informované zdroje napsal, že lékař prezidentovi doporučil, aby se vrátil do nemocnice a podstoupil tam další vyšetření.

Média a politici totiž v posledních dnech spekulují o prezidentově zdravotním stavu. Zástupci Pražského hradu dnes odmítli, že by prezident trpěl vážnými potížemi.

Ředitel střešovické nemocnice Miroslav Zavoral navštívil v pondělí Miloše Zemana v souvislosti s poskytováním zdravotní péče prezidentovi. Šlo o předem dohodnutou návštěvu, uvedla dnes nemocnice na webu. Hradní kancléř Vratislav Mynář dále vyvrátil spekulace, že by měl být prezident hospitalizován.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.