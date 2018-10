„Zemana do kompostu“, napsal ředitel gymnázia. Bude to řešit kraj

Když před 4 lety nechal ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman v reakci na chování prezidenta Miloše Zemana sundat ve třídách jeho obrazy ze stěn, nesetkal se tento protest s velkým ohlasem. Situace se nyní opakuje. Prezident mluvil na veřejnosti opět sprostě a stejný ředitel se ozval znovu. Tentokrát to vyvolalo poprask.

Bergman na svůj facebookový profil napsal: „Důvodem pro svěšení obrazů bylo chování, za které ve škole dávám ředitelskou důtku – použití sprostých slov ve veřejném projevu. Nyní, po rozhovoru pana prezidenta pro Český rozhlas, jsem školníkovi uložil, ať ty obrazy zahrabe do kompostu.“

Jeho vyjádření nenechalo klidným náměstka hejtmana pro školství Petra Šmída. Chce vědět, proč to udělal a co tím myslel. „Ještě v průběhu tohoto týdne se s dotyčným ředitelem setkám a požádám ho o vysvětlení,“ uvedl Šmíd. Šéfa školy si k sobě do kanceláře pozval na čtvrtek. "Není dle mého názoru možné, aby ředitel krajské příspěvkové organizace, který má být navíc vzorem pro své žáky, takto nevhodně veřejně vyjadřoval své názory směrem k hlavě státu. Musím říct, že je mi lhostejné, zda by se prezident jmenoval Havel, Klaus ,Zeman nebo Drahoš. Je to nepřípustné a ředitel by se měl za své jednání veřejně omluvit,"​ doplnil Šmíd.

Ozvala se také poslankyně PČR ze Teplicko, členka SPD a krajská zastupitelka Tereza Hyťhová. "Distancuji se od názoru a vyjádření ředitele teplického gymnázia. Jsem přesvědčena o tom, že je naprosto nevhodné, aby se tímto způsobem prezentoval ředitel školy, ať je jeho osobní názor na prezidenta ČR jakýkoliv. Považuji to za profesní selhání a špatný vzor žákům. Takový člověk nemá na pozici ředitele absolutně co dělat," uvedla.

Bergmana odezva na jeho vyjádření na sociální síti překvapila. „Zveřejnil jsem několik vět na svém Facebooku, ve škole se nic nestalo. To o tom kompostu byla samozřejmě nadsázka vyjadřující, jak moc mi mluva pana prezidenta vadí,“ obhajoval se.

Nešlo podle něj o žádnou momentální emotivní a neuváženou reakci. „Ve školách se my, učitelé, snažíme vést žáky ke kultivovanému chování. Prezident nám prostě kazí naši práci. Jako učitel se proti tomu musím vymezit a dát najevo, jak moc je to škodlivé,“ prohlásil Bergman. "Je to jen gesto, které nerozežene smutek z toho, jakého máme nejvyššího představitele," poznamenal.

Jeho postojem se už zabývala rada kraje. Do hejtmanské kanceláře už dorazil dokonce i návrh na ředitelovo odvolání. Vedení kraje to ale zatím ponechává bez reakce.

„Podle našich informací došlo pouze k písemnému, ač nevhodnému, vyjádření a popsaný skutek se nestal. Přijali jsme jeden návrh na odvolání, který podal občan Teplic a který nám jako zřizovateli postoupil teplický magistrát,“ sdělila mluvčí Lucie Dosedělová s tím, že jmenování i odvolání ředitelů příspěvkových organizací je zcela v kompetenci rady Ústeckého kraje.

Má to však své dané podmínky. „K odvolání se přistupuje v případě, že ze strany ředitele dojde k zvlášť závažnému a kvalifikovanému porušení pracovních činností,“ dodala mluvčí bez dalšího komentáře.

Ředitel Bergman odstoupit nehodlá. „Počítal jsem s obvyklými anonymními výzvami k odstoupení a nejsem překvapen ani tím, že je mi spíláno slovníkem pana prezidenta,“ poznamenal.

Pod Bergmanovým statusem na facebooku se objevují také povzbuzující vzkazy. "Respekt, za člověka, učitele, ředitele, senátora, který umí rozpoznat vtip od morální dekadence a nebojí se veřejně a s grácií reagovat," napsala do diskuze například Beata Štýbrová. "Pane řediteli, moc vám děkujeme za tento čin. Velmi si vás vážíme, navzdory tomu, že jsme se nikdy nepotkali," podpořili ředitele Ivan a Věrka Vaníkovi.

Bergman jako ředitel působí v gymnáziu přes 25 let. Za tu dobu prošla škola modernizací, podařilo se například opravit zchátralou Beuronskou kapli. Bergman inicioval rozšíření čtyřletého studia na osmileté. Školu si pro svou návštěvu letos vybral také velvyslanec USA Stephen B. King.