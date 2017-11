Zemana na Hradě nechceme, říká pirát Michálek

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Svět Pirátů je černobílý. Dělí se na lidi, kteří kradou, nebo mají nějaké korupční škraloupy, a na ty ostatní. „Jako jediná politická strana jsme řekli, že tam, kde je to ústavně přípustné, bude náš kodex právně vymahatelný. Pokud by se pirátský politik obohatil z nějakých neprůhledných zdrojů, odvedl by takový majetek do státního rozpočtu.

Typickým příkladem je bývalý premiér Stanislav Gross, který zbohatnul na netransparentním prodeji akcií,“ říká předseda jejich klubu a končící pražský zastupitel Jakub Michálek v rozhovoru s Deníkem, který vyjde už zítra.

Do koalice s hnutím ANO Piráti nechtějí nejen proto, že jsou Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek v hledáčku policie kvůli kauze Čapí hnízdo. „ANO začínalo jako protikorupční hnutí, ale my jsme na pražském magistrátu velmi rychle pochopili, že když dojde na konkrétní opatření, jde o neuvěřitelné pokrytectví,“ tvrdí Michálek.

Prezidentská volba není pirátskou prioritou, ale v Deníku Michálek uvedl, že Miloš Zeman by podruhé na Hradě být neměl. „Dali jsme dohromady desetibodovou představu o tom, co by měl prezident republiky splňovat. Například by neměl být navázaný na zájmy cizích mocností, měl by občany spojovat, diskutovat, nechovat se jako slon v porcelánu,“ říká. Svého kandidáta Piráti stavět nebudou ani nejsou rozhodnuti, zda někoho podpoří.

CO SE V ROZHOVORU DOČTETE



O poměrech na pražském magistrátu:

„Vytvořili si tam systém politických trafik, v němž primátorka Krnáčová z ANO rozdávala funkce a skoro každého zastupitele vyslala do nějaké dozorčí rady, aby se mu to poskládalo na 100 tisíc měsíčně. Oni třeba nakoupili za 1,2 milionu zastupitelku Moniku Krobovou Hášovou, která přeběhla od TOP 09 do ČSSD, takže tam vládne Krnáčová s Karlem Březinou z ČSSD a dělají přesně ty korupční věci, proti kterým vystupují.“

O podpoře levicového manifestu DiEM Janise Varufakise, který chce omezit moc velkých nadnárodních korporací, bank, kapitálových společností, jež hrají v politickém životě států větší roli než zvolení politikové:

S tím absolutně souhlasím, protože to je výsostně liberální myšlenka. Liberalismus vyznává osvobození člověka, možnost realizovat se. Je to opak života ve světě, kde se neustále přijímají nesmyslné regulace a dotace, které si prolobbují různé organizace. Stačí se podívat na zákony ve prospěch solárních elektráren a další podvody. Tam někde se vytratil smysl politiky, jímž je zastupování normálních lidí. Oni se nemají politiků bát, ale hledat u nich zastání.“

O motivech pro vstup do politiky:

„Studoval jsem v zahraničí, protože už na Gymnnáziu Jana Keplera jsem absolvoval několik stipendijních pobytů. Na jedné prestižní škole v USA jsem přemýšlel, jestli půjdu na Harvard nebo Yale, jak mi tam nabízeli, nebo se vrátím domů a nějakým způsobem se pokusím vrátit lidem kolem sebe, co jsem se venku naučil. Když jsem se doslechl, že vznikla Pirátská strana, přišlo mi to jako super nápad. Šlo o úplně jinou stranu než všechny ostatní, vznikla zdola, není za ní žádný miliardář, který to nějak zařídí, ale byla to banda ajťáckých týpků, kteří se sešli a začali dávat dohromady představu o fungování světa.“