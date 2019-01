Zemanova nabídka Baxovi mohla být trestným činem, připustil ministr Kněžínek

Pokud by se prokázalo tvrzení bývalého předsedy Nejvyššího soudu Josefa Baxy, že mu prezident Miloš Zeman naznačoval jmenování do čela Ústavního soudu výměnou za ovlivňování rozsudku, byl by to trestný čin minimálně ve stádiu přípravy nebo i pokusu. Uvedl to dnes v rámci interpelací ve Sněmovně ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka ke kauze údajného ovlivňování soudců Hradem.

"Ono to může, byť se bavíme o osobách, které požívají imunitu podle zákona, naplňovat znaky trestného činu minimálně ve stádiu přípravy, možná pokusu," uvedl Kněžínek. Neupřesnil ale, jaký trestný čin má konkrétně na mysli. Výroky prezidenta Zemana připomínaly výměnný obchod, řekl soudce Baxa Přečíst článek › Ministra mrzí, že Baxa se svým tvrzením přišel až nyní, nikoli v době, kdy se jeho schůzka se Zemanem odehrála v souvislosti s rozhodováním Nejvyššího správního soudu o nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. Skutečnost, že se soudci stýkají s politiky, podle Kněžínka závadná není. Schůzek představitelů Hradu se soudci bylo ale podle něj příliš mnoho. Baxa se nechal slyšet, že někdejší výroky prezidenta Zemana připomínaly výměnný obchod. Šlo o to, jak by měl soud rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory, Baxovi za to měl být nabízen post předsedy Ústavního soudu. Kancléř Vratislav Mynář toto tvrzení odmítá. Prezidentova slova ohledně výměnného obchodu Baxu podle jeho vyjádření zaskočila, jako přímý nátlak to však neoznačil. Mynář se setkával se soudci Senátor Václav Láska (SEN 21) také ve středu podal trestní oznámení na hradního kancléře Vratislava Mynáře. Podle politika se opakovaně dopustil trestného činu zasahování do nezávislosti soudu. Láska, který v oznámení vychází z aktuálních článků a rozhovorů se soudci v médiích, informoval o svém postupu v tiskové zprávě. "Byť Vratislav Mynář tvrdí, že daného jednání se dopustil na pokyn či s vědomím prezidenta ČR, tedy osoby, která nemůže být trestně stíhána za daný skutek, nijak tato skutečnost nevylučuje či neomezuje trestněprávní odpovědnost Vratislava Mynáře," poznamenal senátor. Týdeník Respekt uvedl, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. S ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem tak probíral služební zákon, který prezident kritizoval, a případ Lesní správy Lány. Mynář má problém. Láska na něj podal trestní oznámení kvůli tlakům v justici Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce