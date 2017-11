Zemanova návštěva v Rusku: Sejde se s Putinem, Gorbačovem i Medveděvem

Dvě tuny padělků kondomů zajistili celníci na Letišti Václava Havla v Praze koncem minulého týdne. Ty podle informací letiště do Prahy doputovaly z Číny. Pokud by bylo zboží propuštěno do volného oběhu, vznikla by majiteli ochranné známky škoda ve výši více než sedm milionů korun.