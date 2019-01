Zemanovi a Babišovi poobědvají v Lánech. Mluvit chtějí i o budoucnosti země

Na tradiční novoroční oběd s prezidentským párem do Lánského zámku dorazí v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) s chotí Monikou. Podle Hradu se bude mluvit o tom, co Českou republiku čeká. Na přetřes by tak mohly přijít i personální změny ve vládě.

Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou podle plánovaného programu přivítají Babiše s chotí v Lánech kolem půl druhé odpoledne. „Půjde o tradiční přátelské setkání," řekl serveru Blesk.cz prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. „Lze očekávat bilanci uplynulého roku, ale i debatu nad tím, co naši zemi čeká v roce novém," přiblížil témata společného oběda obou nejvyšších představitelů státu. Oba páry se mohou těšit na předkrm, kterým bude paštika z kachních jater na portském víně. Jako hlavní chod se bude podávat candát pečený na másle se zámeckými bramborami a máslovou zeleninou. Dezertem bude domácí žloutkový krém s karamelovou krustou a ovocný sorbet. Tradice novoročních obědů Tradici novoročních obědů založil exprezident Václav Klaus v roce 2004. S manželkou Livií hostili tehdejšího premiéra Vladimíra Špidlu a jeho ženu Viktorii. Podle Archivu Kanceléře prezidenta republiky se k obědu podávala šunková rolka, zeleninový vývar a jelen z lánské obory. Prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou se ve čtvrtek dne 3. ledna 2019 ve 13:30 hodin na zámku v Lánech setkají s předsedou vlády České republiky Andrejem Babišem a jeho manželkou Monikou Babišovou při příležitosti tradičního novoročního oběda. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 2. ledna 2019 Babišovi s prezidentem a jeho chotí poprvé poobědvali loni. Jako hlavní chod se tehdy podávala svíčková na smetaně s houskovým a karlovarským knedlíkem.

