Tradiční projev prezidenta Miloše Zemana zazněl dnes ze zámku v Lánech. Hovořil nejen o ekonomice, ale i o zahraniční politice či o domácí politické scéně.

"Chtěl bych ze srdce poděkovat všem občanům, kteří mi dali svůj hlas. Nesmírně si toho vážím a slibuji, že i nadále budu usilovat o obranu národních zájmů České republiky a jejich suverenity, jak v oblasti migraci, tak v oblastech dalších. Slibuji, že i nadále budu podporovat ekonomickou diplomacii," zmínil úvodem Zeman s tím, že demokracie nejsou jen práva, ale i povinnosti. Z toho důvodu by rád prosadil povinnou volební účast.

Následně hovořil i o přímé volbě starostů, primátorů i hejtmanů. A nechyběla ani slova o ekonomice. "Stále ještě 200 tisíc lidí je vedených jako nezaměstnaných, i když je tady 300 tisíc volných pracovních míst. Zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci by měly být odejmuty sociální dávky," řekl Zeman.

Jeho slova pak patřila i Severoatlantické alianci a Evropské unii. V té souvislosti hovořil například o zahraničních misích. "Když se mě lidé ptají, proč z Afghánistánu neodejdeme, odpovídám jim, že v takovém případě, kdyby odešly spojenecké jednotky, by afghánské území zcela nepochybně ovládl Tálibán," sdělil Zeman.

Hysterické vlny

Závěrem pak hovořil o dvou hysterických vlnách, které podle něj závěrem roku zasáhly Česko. "Ta první spočívala v demonstracích především v pražských ulicích, vyžadujících demisi vlády. Jsem toho názoru, že demonstrovat za svržení vlády má plné oprávnění v situaci totalitního režimu a sám jsem se dvou takových demonstrací zúčastnil. Myslím si, že je pochopitelné, že lidé budou demonstrovat proti něčemu konkrétnímu. Ale demonstrovat za svržení vlády v podmínkách svobodných voleb je podle mého názoru pohrdáním vůlí voličů," míní Zeman a dodal, že ti, kdo hází květiny do odpadkových košů, jsou podle jeho mínění primitivní hlupáci.

"Druhá taková hysterická vlna se odehrála krátce poté a já bych ji nazval špionománií. Víte, ti, kdo nás neustále varují před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokážou samy ubránit," řekl Zeman.

"Důležité je, aby za námi zůstalo. Něco, co zlepší život náš, život našich bližních a pokud možno život občanů České republiky. Dovolte mi proto, abych připil na to, aby za vámi v příštím roce zůstala úctyhodná práce, které si druzí lidi budou vážit. Na vaše zdraví, štěstí, životní pohodu a radost ze života. Všechno nejlepší do nového roku," zakončil přípitkem své vánoční poselství Zeman.

Předchůdci prezidenta Miloše Zemana pronášeli svůj projev na Nový rok, Zeman jej od začátku svého prezidentování pronáší na druhý svátek vánoční. Na Nový rok přednesou svůj projev předsedové Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Prezident Miloš Zeman je od 12. prosince na dovolené, přerušil ji jen kvůli vánočnímu poselství.