Zemanovo zdraví by se mohlo stát tématem kampaně, říkají experti

Otázka zdravotního stavu současného prezidenta Miloše Zemana by se podle marketingových expertů oslovených ČTK mohla stát jedním z témat kampaně před volbami hlavy státu. I když ostatní kandidáti se zřejmě nebudou chtít do tématu pouštět vzhledem k jeho citlivosti, do veřejného prostoru ho prosadil podle analytiků mimo jiné hradní mluvčí Jiří Ovčáček, když vyvracel facebookový status brněnského politika Svatopluka Bartíka o tom, že Zeman trpí rakovinou.

Sdílením výroku i medializací následné žaloby na Bartíka, ve které Hrad požaduje omluvu a pět milionů korun, podle předsedy Institutu politického marketingu Karla Komínka způsobil Ovčáček, že se téma dostalo do všech médií. "Kdyby to neudělal, tak by se to nasdílelo na pár stovek stránek a zajímalo to část Brna a Prahy. Žalobou z toho udělal téma, politici se k tomu budou muset nějak postavit," řekl Komínek.

Konzultant pro politický marketing Martin Joachymstál míní, že většina protikandidátů téma zdraví současné hlavy státu odmítne využívat jako soukromé a citlivé. Proti zdraví hlavy státu se zatím vymezil jen Mirek Topolánek, když sdílel svou fotografii z pochodu proti diabetu, připomněl Joachymstál. Topolánek to udělal nedlouho poté, co Zeman před novináři prohlásil, že mu odešla "v sobotu odešla cukrovka".

Hrad dělá podle Joachymstála správně, když spekulace o Zemanových zdravotních problémech opakovaně dementuje. "Nicméně si myslím, že pokud se Miloš Zeman někde objeví a lidé budou mít pocit, že není v nejlepší kondici, tak by mu třeba mohli i z dobré vůle přát, aby si odpočal, aby už to nedělal," uvedl. Také podle Komínka by někteří Zemanovi voliči mohli kvůli obavám o jeho zdraví volit někoho jiného, aby prezidentovi dopřáli odpočinek.

Komínek připomněl, že například v USA je debata o zdraví výraznou součástí kampaně. "Prezident je v USA velitelem ozbrojených sil, má u sebe také kufřík s jaderným kódem," připomněl. V ČR podle něj není dost dlouhá tradice prezidentské přímé volby, ale letošní bude zřejmě první, kdy zdraví bude hrát roli.

Zeman pokračuje ve svých cestách do krajů, které započal po svém zvolení. Analytici uvedli, že jeho mítinky splňují marketingové definice kontaktní kampaně. Podle expertů nyní může Zeman těžko obhájit své tvrzení, že kampaň nevede. Joachymstál upozorňuje na knihu jeho rozhovorů, na kterou lákají billboardy, Komínek zase na zájezdy do krajů. "Že to Miloš Zeman dělal i před vyhlášením kampaně, to neznamená, že to, co dělá teď, kampaň není," uvedl Komínek.