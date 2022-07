Ceny budou klesat

Nekulův optimismus jako by neznal mezí: „Pekaři během prvního čtvrtletí na mě apelovali, že by chtěli levnější obilí, protože to je trápí nejvíc. Teď už ho mají. Klesá i cena pohonných hmot, neboť ropa je levnější. Dá se předpokládat, že se uklidní také situace na trhu s plynem.“

Cena pšenice klesá. Pečivo ale v nejbližší době nejspíše nezlevní, míní analytik

Je také prvním členem vlády, který na otázku, proč je v Německu či Rakousku inflace poloviční, odpovídá bez odkazu na válku: „Protože u nás zemědělci vyšroubovali ceny nahoru. Potřebovali si pokrýt náklady, takže zkoušeli, co trh snese. Totéž dělají potravináři a obchodníci. Teď jde o to, aby jednotlivé články této vertikály přestaly propisovat svá proinflační očekávání do cen.“

Zemědělci to nemají přehánět se zisky

Nešetří prvovýrobce ani v otázce schopností a vysokých nákladů. „V březnu jsem si monitoroval situaci a navštívil jsem řadu podniků. Jeden dokázal vyprodukovat kilo vepřového masa v živé váze za 26 korun. A byly farmy, kde to uměly za 36 korun, ale i za 60. Ti, kteří mají obrovské náklady a neumějí je stlačit, pak naříkají. Ti šikovní se hledají nové metody, aby se udrželi na špici,“ soudí Nekula.

A pod kotlem dál přitápí: „Pokud nezareagují čeští výrobci na klesající cenu obilí a dalších zemědělských komodit, zahraniční konkurence je převálcuje. Pak se nemohou divit, že lidé budou dávat přednost levnější nabídce potravin ze zahraničí. Markety sice preferují místní zemědělskou produkci, ale pokud to budou čeští potravináři a zemědělci přehánět se svými zisky, ve finále budou méně prodejní než zahraniční dodavatelé.“

Vyšší daně pro giganty od ledna

Zdeněk Nekula je přesvědčen, že by se měla zdanit odvětví, jež mají mimořádné zisky, aniž by k tomu přispěla vlastními silami, tedy hlavně energetické firmy a banky. „Vzhledem k tomu, že to musí projít celým legislativním procesem, tak by to mohlo platit od ledna příštího roku,“ řekl.

Ukrajina a Rusko podepsaly v Turecku dohodu, která umožní vývoz obilí

Naopak daň z příjmu fyzických osob by se podle něj zvyšovat neměla, byť je velmi kritický k tomu, že na podzim 2020 převážně poslanci ANO a ODS odhlasovali její výrazné snížení.

Měl by stát vařit pivo? Myslí si ministr zemědělství Zdeněk Nekula, že Agrofert ze svěřenského fondu Andreje Babiše vrátí miliardy korun? A v jakých surovinách je Česká republika plně soběstačná?

Dozvíte se v zítřejším tištěném Deníku.