Zemřel ekonom Michal Mejstřík. Bývalý člen NERV podlehl covidu

Ve věku 68 let zemřel uznávaný český ekonom Michal Mejstřík. ČTK to řekl mluvčí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Říman. Mejstřík se v 90. letech podílel na založení Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání (CERGE) a na Univerzitě Karlově založil Institut ekonomických studií. Do roku 2014 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ekonomové i politici ho hodnotí jako velkou postavu české ekonomie, která ovlivňovala její podobu jako málokdo jiný.

Profesor ekonomie Michal Mejstřík (na snímku z 18. července 2011), bývalý člen Národní ekonomické rady vlády (NERV). | Foto: ČTK

Podle ekonoma Lukáše Kovandy, nynějšího člena pracovní skupiny NERV, je úmrtí Mejstříka velkou ztrátou pro českou ekonomickou obec. Dokázal podle něj jedinečným způsobem snoubit svět akademické ekonomie, včetně univerzitní výchovy budoucích generací ekonomů, se světem praktického hospodářského života, byznysu a ekonomické diplomacie. "Nepochybně byl jedním z otců moderní české ekonomie," uvedl Kovanda. Na kolegu a přítele dnes vzpomněl při zahájení tiskové konference prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. "Byl to velmi zdatný ekonom a skvělý organizátor, člen všech národních ekonomických rad vlády. Čest jeho památce," řekl. Česko hlásí rekordní přírůstek nakažených. Rizikové skóre kleslo na 84 bodů Přečíst článek › V době pandemie covidu-19 byl profesor Mejstřík členem ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu. Působil také v expertní skupině KoroNERV-20, která vznikla loni v březnu s cílem zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku. Podle informací webu Forbes Mejstřík podlehl právě covidu-19. Předseda krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru vyjádřil lítost nad úmrtím Mejstříka, který štábu radil v první epidemické vlně. Soustrast vyjádřila také ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Soustrast pozůstalým vyjádřila rovněž skupina KoroNERV-20. "Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Profesor Mejstřík byl úžasný člověk. Byl pro nás vším. Inspirací, motivací, rádcem i přítelem. Celý život všem ochotně pomáhal," stojí ve vyjádření zaslaném ČTK. Ekonomka Helena Horská, členka KoroNERV, na twitteru zmínila, že Mejstřík byl člověkem dobré vůle a aktivním členem skupiny KoroNERV, který neváhal ostatní krotit, ale i povzbuzovat v práci. Náměstek ministra zahraničních věcí Aleš Chmelař Mejstříka označil za velkou osobnost české národohospodářské sféry. "Bez něj by byla úroveň našich ekonomických politik, a tím i životní úroveň našich občanů, výrazně nižší," dodal. Pro senátora Jiřího Drahoše byl Mejstřík jedním z nejrespektovanějších ekonomů, které Česko v poslední době mělo. Očkovat se bude i v kulturním domě. Kraj hledá vhodné prostory Přečíst článek › Michal Mejstřík se narodil v roce 1952 v Kolíně, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a pak pracoval v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Po roce 1990 studoval na Londýnské ekonomické škole. Později se stal šéfem poradenské společnosti EEIP, v letech 2002 až 2007 zasedal v dozorčích radách několika krajských distributorů plynu, ČEZ, Českého Aeroholdingu, působil také dva roky jako předseda dozorčí rady ČSA. Kovanda také vzpomněl na Mejstříkovu práci na překladu jedné z nejvýznamnějších učebnic ekonomie od nobelisty Paula Samuelsona. Mejstřík ji po sametové revoluci nově překládal a podle Kovandy žádal Samuelsona, aby vypustil zmínky, které byly k sovětské ekonomice příliš shovívavé, protože to bude znít v porevolučním Československu směšně. Samuelson ale odmítl, protože zásadně odmítal měnit obsah knihy z politických důvodů. Mejstřík vydal desítky odborných publikací. Jeho působení mělo mezinárodní přesah, byl například konzultantem Světové banky nebo Evropské komise. V letech 2011 až 2014 byl předsedou Mezinárodní obchodní komory (ICC) ČR a členem světové rady ICC. Od roku 2016 byl honorárním konzulem Korejské republiky v ČR. Obdržel také řadu odborných ocenění.

Autor: ČTK