Zemřel bývalý ministr zahraničí a velvyslanec Jaroslav Šedivý. Bylo mu 93 let

ČTK

Ve věku 93 let zemřel v sobotu někdejší český ministr zahraničí, diplomat, spisovatel a historik Jaroslav Šedivý. Celý život se věnoval zahraniční politice, po revoluci vstoupil do služeb diplomacie, zasloužil se o odchod sovětských vojsk z Československa či vstup České republiky do NATO. Byl držitelem vysokých českých i francouzských vyznamenání. O jeho úmrtí dnes ČTK informoval jeho syn Jiří Šedivý.

Ve věku 93 let zemřel v sobotu 28. ledna 2023 někdejší český ministr zahraničí, diplomat, spisovatel a historik, signatář Charty 77 Jaroslav Šedivý. Na snímku z 16. dubna 2008 vpravo, vlevo novinář a spisovatel Jiří Dienstbier. | Foto: ČTK