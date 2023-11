Politici TOP 09 hovoří o bývalém ministrovi zahraničí Karlu Schwarzenbergovi, který zemřel v sobotu ve věku 85 let, jako o symbolu návratu svobody, demokracie a tradičních evropských hodnot do Česka, morálním vzoru či inspirativním člověku. Zástupci vládní strany, která v sobotu pořádala volební sněm, ho na sociálních sítích označují za jednoho z nejdůležitějších porevolučních politiků.

Karel Schwarzenberg spolu s politiky TOP 09 v roce 2017 sleduje výsledky sněmovních voleb. | Foto: Deník / Cvrčková Klára

Bývalý šéf a spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek v noci o úmrtí Schwarzenberga informoval. „Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, ČR by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ napsal na sociální síti X.

V rozhovoru pro Českou televizi doplnil, že Schwarzenberg nebyl jen jeho profesním partnerem, ale také přítelem a morálním vzorem. „Jeho pobyty v nemocnici byly od jara čím dál častější, ale Karel to stále snášel, byl celoživotní optimista,“ uvedl. Málokdo si podle Kalouska uvědomuje, co Schwarzenberg pro ČR vykonal.

Společné založení TOP 09 podle Kalouska způsobila náhoda, když oba politici vedle sebe seděli ve vládě Mirka Topolánka (ODS). „Zjišťovali jsme, že máme téměř na vše stejné názory, stejný smysl pro humor,“ uvedl.

Za třetího zakladatele TOP 09 vedle sebe a Schwarzenberga označil Kalousek tehdejšího šéfa ČSSD Jiřího Paroubka, který zapříčinil pád vlády a vytvořil prostor pro vznik strany, na který do té doby nebyl čas.

„Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších tradičních evropských hodnot do naší země. Velká čest jeho památce. Jeho osobnost, myšlenky a neuvěřitelný nadhled budou hodně chybět,“ uvedl Pospíšil, který vedl TOP 09 mezi lety 2017 a 2019.

Čerstvě zvolený místopředseda strany Matěj Ondřej Havel uvedl, že Schwarzenberg mu bude do konce života inspirací. „Byl jedním z nejdůležitějších porevolučních politiků a největších charakterů našeho národa,“ napsal.

Bývalý šéf Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík, jehož hnutí s TOP 09 v minulosti úzce spolupracovalo, mluví o Schwarzenbergovi jako o jednom z největších státníků a vizionářů, které v životě potkal. „Učil nás, že 'pomáhat se musí'. Moudrý, laskavý, noblesní a vnímavý člověk. Měl naplněný život. Ať odpočívá v pokoji,“ uvedl.

Bývalý šéf poslanců STAN Jan Farský napsal, že Schwarzenberg noblesně sloužil. „Bude chybět, není kdo by jeho místo nahradil. Děkuji. Za každý rozhovor, který nutil přemýšlet a ptát se, jak bych mohl být i já prospěšnější. Vyplatilo se vždy poslouchat každé jeho slovo. Naplněný život. Šlechtic,“ uvedl.

Schwarzenberga na sobotním sněmu TOP 09 zmiňovala v projevech řada politiků strany. Původní program počítal i s jeho vystoupením, které se však kvůli zdravotnímu stavu prvního předsedy TOP 09 neuskutečnilo.

Ministři zmiňují vlastenectví a úctu demokracii

Vlastenectví, úctu k demokracii či nezastupitelnou roli ve formování české politické scény zmiňují v souvislosti se Schwarzenbergem představitelé současné vlády. Bývalý šéf diplomacie Schwarzenberg, který zemřel v sobotu ve věku 85 let, byl státníkem a odvážným člověkem, napsali představitelé kabinetu ČTK a na sociálních sítích.

„Charisma, elegance, důstojnost, inteligence, laskavost a skvělý břitký humor. Tohle všechno (a mnohem víc) nám dával Karel Schwarzenberg,“ napsal ČTK vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Schwarzenberg se podle něj dokázal bavit s každým a uměl dát každému najevo, co si o něm myslí. „Miloval tuhle zemi, byl vlastencem, který nesnášel ukřičenost a záludnost všech populistů a totalitářů. Symbolizoval dobrou tradici, nebál se ale mládí a změn,“ doplnil.

Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) ČTK napsal, že Schwarzenberg byl klíčovou postavou, která formovala politickou scénu naší země. Státní vyznamenání od Václava Havla a Petra Pavla jsou podle Bartoše svědectvím Schwarzenbergovy výjimečné role v rozvoji ČR. „I přes názorové rozdíly v politice jsem si ho jako člověka a politika vážil. Jeho postoje k demokracii byly inspirací pro mnohé,“ dodal.

Odešel státník, konstatoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Svým životem a veřejným působením formoval českou společnost v jejím demokratickém vývoji více jak třicet let. Ač jsem s ním ne vždy souhlasil, vždy jsem si jej vážil, protože právě souboj názorů a postojů buduje občanskou společnost,“ napsal.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) poděkoval Schwarzenbergovi za nesmazatelnou stopu při obnově demokracie.