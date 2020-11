Miloslav Růžička se po celý život snažil, aby byla komunistická strana a její ideologie brána jako zločin proti lidskosti.

„Havlovi vyčítal, že byl na komunisty po listopadu příliš mírný. Trápilo ho to celý život, proto psal knihy a jezdil na přednášky po školách,“ dodal Tomáš Růžička.

Poslední rozloučení by se mohlo podle vyjádření rodiny uskutečnit 21. listopadu v evangelickém kostele ve Vilémově. Účast na posledním rozloučení s Miloslavem Růžičkou zvažuje i bývalý hejtman Vysočiny a současný předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil.

„Pan Vystrčil mimo jiné křtil jeho knihu,“ připomněl Tomáš Růžička.

Obřad i následné uložení do rodinného hrobu by se mělo uskutečnit za dodržení bezpečnostních opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií. Především by měl být omezen počet smutečních hostů.

Miloslav Růžička se narodil 10. října 1925 ve Vilémově do sedlácké rodiny. Jeho takzvaný kulacký původ předznamenal jeho osud po únoru 1948. V prosinci 1951 byl zatčen za rozšiřování ilegálních tiskovin, v lednu 1952 byl odsouzen na pět let těžkého žaláře. Vězněn byl převážně na Jáchymovsku, kde prožil i těžké korekce. Byl aktivním členem KPV v Havlíčkově Brodě a napsal několik knih o násilné kolektivizaci a perzekuci politických vězňů. Jeho kniha Vyhnanci - Akce „Kulak“. Zločin proti lidskosti! obsahuje desítky osudů lidí, které postihla násilná kolektivizace vesnice stejně jako pana Růžičku a jeho rodinu.

Po listopadu 1989 zažádal stát o navrácení komunisty ukradeného majetku, zkonfiskovanou polovinu domu od státu odkoupil s pomocí známého již v šedesátých letech. Aktivním zůstal i ve svém vysokém věku. V září před dvěma lety nechal ve Vilémově odhalit památník Antonínu Švehlovi, předsedovi tří československých vlád a agrární strany.