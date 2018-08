Zemřel opavský senátor Vladimír Plaček. Bylo mu 53 let

Nejzásadnější je podle nové vedoucí odboru protidrogové politiky úřadu vlády Jarmily Vedralové pustit se do práce na nové protidrogové strategii do roku 2027. Koncepční dokument, kterým se řídí i financování, musí vláda schválit do konce roku. Ostatní kroky bude Vedralová komentovat, až se více seznámí s chodem úřadu, řekla dnes v rozhovoru s ČTK.