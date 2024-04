V noci na pondělí zemřel poslanec, prezidentský kandidát a bývalý velvyslanec v Kyjevě a v Moskvě Jaroslav Bašta. Bylo mu 75 let. Informaci zvěřejnil server tn.cz s odkazem na šéfa poslaneckého klubu SPD Radima Fialu. Bašta byl loni na jaře hospitalizovaný v nemocnici v kritickém stavu. Podle tehdejších informací mu byla diagnostikována vážná choroba.

Poslanec za SPD a bývalý velvyslanec v Moskvě a Kyjevě Jaroslav Bašta zemřel ve věku 75 let | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Vážné onemocnění lékaři u Bašty objevili jen několik měsíců poté, co neúspěšně kandidoval v prezidentských volbách. Poslanec byl následně hospitalizován a v červenci loňského roku mu byla nasazena chemoterapeutická léčba. V nemocnici strávil téměř celý rok.

Zákeřné nemoci Bašta podlehl v noci z neděle na pondělí. „Odešel člověk pevných zásad a jeden z posledních aktivních politiků předlistopadového disentu. Hodný, slušný a noblesní člověk, který toho pro SPD, Českou republiku i její občany mnoho udělal. Čest jeho památce,“ uvedla mluvčí SPD Barbora Šťastná.

Bývalý prezident Miloš Zeman na sociálních sítích uvedl, že si Jaroslava Bašty „vždy velmi vážil jako naprosto čestného člověka“. „Je mi moc líto, že už není mezi námi,“ napsal.

Od Charty 77 k SPD

Proč se Bašta stal poslancem za Okamurovu SPD? Třeba proto, že podle něj Česká republika přichází členstvím v Evropské unii o suverenitu. Ostře se také vymezoval proti přijetí novely volebního zákona.

Připomeňte si rozhovor Deníku s Jaroslavem Baštou:

Vladimir Putin ví, že platí jen zákon síly, říká bývalý ministr Jaroslav Bašta

„V okamžiku jejího odsouhlasení už navždy budeme volit tuto koalici. Když se podíváte na mechanismus korespondenční volby, jak se projevil v USA, Rakousku a naposledy v Německu, tak nejdříve odvolí lidé prezenčně. Výsledky se sečtou a pak začnou chodit korespondenční hlasy, které to zvrátí. V USA to jednoznačně fungovalo tak, že do ghett chodili aktivisté, kteří lidem pomáhali vyplňovat volební lístky,“ uvedl.

Kandidát na prezidenta byl také přesvědčen, že válka na Ukrajině by měla skončit co nejdříve, a to i za cenu územních ústupků ze strany Kyjeva.