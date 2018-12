Ve věku 93 let zemřel válečný veterán, plukovník Oldřich Vladař. Bylo mu 93 let.

válečný veterán, plk. v. v. Oldřich Vladař. | Foto: archiv Paměti národa

Smutnou zprávu z neděle 23. prosince potvrdil ředitel Vojenské nemocnice Olomouc, plukovník generálního štábu Martin Svoboda.



Účastník II. odboje patřil k boskovické partyzánské skupině Vela vedené kapitánem Josefem Dřímalkou a Heřmanem Hrubým.

Vladař se podílel na diverzních akcích na železnici, komunikacích a telegrafním spojení. Po osvobození absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích.

„Jeho nadějná důstojnická kariéra ale byla ukončena počátkem 50. let pro jeho negativní postoj ke vstupu do komunistické strany,“ uvedl Svoboda.

Už v polovině 50. let byl ovšem povolán zpět do armády, aby zastával funkci vedoucího vojenské katedry při olomoucké lékařské fakultě.



Oldřich Vladař vystudoval dálkově Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 1965 získal titul inženýra. V roce 1980 odešel do služebního důchodu, o 25 let později byl povýšen do hodnosti plukovníka.

„Donedávna se aktivně účastnil pietních akcí a přednášek pořádaných veteránskými organizacemi,“ doplnil ředitel vojenské nemocnice, v níž bývalý partyzán strávil poslední okamžiky svého života.



Rozloučení s válečným veteránem se koná v obřadní síni olomouckého krematoria ve čtvrtek 3. ledna ve 13 hodin a 20 minut.